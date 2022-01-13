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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs testi kimlere yapılacak?

13.01.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu Toplantısı'nda PCR testi ile ilgili önemli bir karar alındı. İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerini PCR testi zorunluluğunu ortadan kaldırmasının sonrasında Sağlık Bakanlığı da Türkiye'deki koronavirüs testi için güncellemede bulundu. Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüs testi kimlere yapılacak? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs testi kimlere yapılacak?

PCR testi zorunluluğunun kalkıp kalkmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen kararın sonrasında düzenlemenin detayları merak ediliyor. Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı?

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Covid-19 riskine karşı yapılmakta olan PCR testi için yeni bir düzenleme yapıldı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca yapmış olduğu açıklamada, " Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır." şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu'nda alınan kararları duyuran Sağlık Bakanı Koca konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim."

İZOLASYON SÜRESİ DE GÜNCELLENDİ

"Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) PCR testi
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