PCR yöntemi nedir? Corona virüsü testi PCR yöntemi nasıl uygulanır?

PCR testi son zamanlarda bazı özel hastanelerin aracılığı ile ev kiti modellerine dönmüş bulunmakta. Sizde bu testi ne zaman yapmanız gerektiği ve sonuçlarına ne zaman ulaşacağınızı öğrenerek, kendinizden şüphe duyduğunuz zamanlar daha bilinçli davranabilir, aileniz veya çevrenize bu test hakkında bilgi verebilirsiniz.
“PCR ne demek?” sorusu özellikle son dönemlerde sıklıkla soruluyor. PCR, polimeraz chain reaction (poliemeraz zincir reaksiyonu) kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmışıdır. PCR testi insan vücudundaki sürüntülerden alınan örneklerin ileri tanı yöntemlerle taşımış olduğu bakteri veya virüsün saptanmasıdır. Üst solunum yollarından alınan sürüntü sayesinde PCR testi yapılmaktadır.
Gelelim “PCR testi nerede yapılır?” sorusuna. Özel veya devlet hastaneleri PCR testini isteyen kişilere uygulamaktadır. Yeni PCR testleri sayesinde birçok kişi devlet hastanelerinde sıra beklemek zorunda kalmadan kendi testini kolayca yapabilmektedir. Bu konuda bazı özel hastaneler ilgili birimleri yönlendirerek kişilere gerekli açıklamaları yapmaktadır. Boğaz veya burun sürüntüsü alarak kolayca yapılacak PCR testi sayesinde kendisinde belirti gören bir kişi kısa süre sonra PCR pozitif veya PCR negatif sonucuna ulaşmaktadır. Bu sonuçlara göre kişide PCR pozitif durum gözlenirse sağlık ekipleri tarafından karantina süreci başlatılmaktadır. Testi evinde yaptırmak isteyenler özel hastanelere başvuru yapmalıdır. Yine her özel hastanede bulunmayan PCR testi, kısa süre sonra sonuçları ilgili kişilere bildirmektedir. Öncelikle PCR testini devlette yaptırmak isteyenler şunu unutmamalıdır ki devlet hastanelerinin evde test yapma yetkisi sadece evde pozitif vaka olduğu acil vakalarda gerçekleşmektedir. Kısacası kişi kendinde Coronavirüs belirtileri gördüğünde 112 Acil hattını aradığı takdirde kendisini en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirirler. Sağlık bakanlığının Coronavirüs ekipleri evde pozitif vaka olduğunda eve gelerek diğer kişilere gerekli ayrıntıları anlatır ve ilaç tedavisi hakkında destekte bulunur. Bunun dışında ilk kez PCR testi yaptıracak kişiler ya özel hastanelere başvuru yapıp, kendi kitlerini isteyerek evde PCR testini yapabilir ya da devlet hastanelerinin Pandemi Polikliniğinden sıra alarak kısa süre içerisinde testlerini yaptırabilir.
PCR testi nasıl yapılır? sorusu özellikle belirtileri gören bir kişi için oldukça merak edilen konulardan biridir. Test için kişilerin burun veya boğaz sürüntüleri pamuklu bir çubuk yardımıyla alınır ve kendi özel şişesine konarak laboratuvar ortamında incelenmek için ilgili birimlere yönlendirilir. Bu test aslında çok uzun zamandır insan vücudunda minimum miktarda bulunan virüs, bakteri ve daha birçok mikroorganizmayı ortaya çıkarmaktadır. Son zamanlarda Coronavirüsün artışı sebebiyle kişiler PCR testi ile yeni tanışmış olabilir; fakat bu test yalnızca Coronavirüs tespiti için kullanılmaz. Birçok poliklinikte kişilerin ağız veya boğaz sürüntüsü sayesinde hastalıkların teşhisi kolayca anlaşılabilir.
Bağışıklık sisteminin zayıflaması, halsizlik, ateş veya kuru öksürük gibi sebeplerden dolayı kişiler bu belirtileri ilk gördükleri anda PCR testi yaptırır ve sonucunda bu test pozitif çıkarsa, kişilerin karantinaya alınması ve Coronavirüs tedavisi olmaları gerekir. Coronovirüs vakaları işte bu şekilde saptanmaktadır. PCR pozitif olması durumundan sonra kişiler ilgili kurumlar ile ortaklaşa bir işbirliği içerisinde bulunmalıdır. Bunun sebebi ise hem kendileri hem de çevreleri için olası bir buluşma riskini önleyerek hastalığı minimum oranlarda yaşamaktır. Kişiler PCR testini ister devlet isterse özel hastanede yaptırsın, çok kısa süre sonra sonuçlarına ulaşabilir. Acil vakalarda bu durum daha da kısalarak kişilere bilgisi verilmektedir. Devlette veya özel hastanede PCR testi yaptıran bir kimse iletişim bilgilerini ilgili birime bırakarak SMS yolu ile bilgilendirme mesajı almaktadır. Durumun negatif olması kişilerin Coronavirüs şüphelerini sonlandırabilir. Fakat PCR pozitif vakalar kendini karantinaya almalı ve son zamanlarda kimlerle görüşüpü aynı ortamda bulunursa bunun bilgisini sağlık ekiplerine bildirmelidir. Pozitif vakaların anında karantina süreci başlar ve HES kodlarına bu durum işlenir. Kişiler karantina süresine uymadan karantinada bulundukları ortamdan ayrılırsa, bu durum ekipler tarafından tespit edilerek para cezası ile cezalandırılabilir. Kendisini iyi hisseden PCR pozitif kişiler çevrelerine bu hastalığı bulaştırmamak adına karantinada bulundukları ortamları asla terk etmemelidir. Bu durum hassasiyetini koruyarak ilerlediği sürece Coronavirüs önlemleri kapsamında hastalığın seyri olumlu yönde ilerleyebilir ve kontrol altında tutulabilir.
Öncelikle PCR testi o andaki vücutta bulunan bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların vücutta bulunma oranını saptar. Yani bir kişi kendinde Coronavirüs belirtileri görmüyorsa, PCR testi yaptırmak zorunda değildir. Virüs konsantrasyonu hastalığın ilerleme sürecine göre artacağı için kişiler kendinde Coronavirüs belirtisi gördüğü anda PCR testi yaptırmalıdır. Bu sayede sonuçlara daha sağlıklı bir şekilde ulaşmak mümkün olabilir. Peki PCR testi nerede yapılır? Anlatıldığı gibi kişiler kendilerinde belirtileri görmeye başlarsa en yakın hastaneye gitmelidir. Tüm devlet ve özel hastanelerin pandemi polikliniği mevcuttur. Kişiler gitmeden önce hastane ile iletişime geçebilir veya direkT sıraya girerek test yapılması için bekleyebilir. Özellikle devlet hastanelerinde bu durum sırada bulunan kişilerin yoğunluğuna bağlı olarak biraz uzayabilir. Fakat özel hastanede PCR testi yaptırmak isteyen bir kimse hastaneyi arayarak kendine özel ev PCR kiti talebinde bulunabilir.
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