PCR yöntemi nedir? Corona virüsü testi PCR yöntemi nasıl uygulanır?

PCR testi son zamanlarda bazı özel hastanelerin aracılığı ile ev kiti modellerine dönmüş bulunmakta. Sizde bu testi ne zaman yapmanız gerektiği ve sonuçlarına ne zaman ulaşacağınızı öğrenerek, kendinizden şüphe duyduğunuz zamanlar daha bilinçli davranabilir, aileniz veya çevrenize bu test hakkında bilgi verebilirsiniz.

PCR Testi Nedir?

“PCR ne demek?” sorusu özellikle son dönemlerde sıklıkla soruluyor. PCR, polimeraz chain reaction (poliemeraz zincir reaksiyonu) kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmışıdır. PCR testi insan vücudundaki sürüntülerden alınan örneklerin ileri tanı yöntemlerle taşımış olduğu bakteri veya virüsün saptanmasıdır. Üst solunum yollarından alınan sürüntü sayesinde PCR testi yapılmaktadır.

PCR Testi Nerede Yapılır?

Gelelim “PCR testi nerede yapılır?” sorusuna. Özel veya devlet hastaneleri PCR testini isteyen kişilere uygulamaktadır. Yeni PCR testleri sayesinde birçok kişi devlet hastanelerinde sıra beklemek zorunda kalmadan kendi testini kolayca yapabilmektedir. Bu konuda bazı özel hastaneler ilgili birimleri yönlendirerek kişilere gerekli açıklamaları yapmaktadır. Boğaz veya burun sürüntüsü alarak kolayca yapılacak PCR testi sayesinde kendisinde belirti gören bir kişi kısa süre sonra PCR pozitif veya PCR negatif sonucuna ulaşmaktadır. Bu sonuçlara göre kişide PCR pozitif durum gözlenirse sağlık ekipleri tarafından karantina süreci başlatılmaktadır. Testi evinde yaptırmak isteyenler özel hastanelere başvuru yapmalıdır. Yine her özel hastanede bulunmayan PCR testi, kısa süre sonra sonuçları ilgili kişilere bildirmektedir. Öncelikle PCR testini devlette yaptırmak isteyenler şunu unutmamalıdır ki devlet hastanelerinin evde test yapma yetkisi sadece evde pozitif vaka olduğu acil vakalarda gerçekleşmektedir. Kısacası kişi kendinde Coronavirüs belirtileri gördüğünde 112 Acil hattını aradığı takdirde kendisini en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirirler. Sağlık bakanlığının Coronavirüs ekipleri evde pozitif vaka olduğunda eve gelerek diğer kişilere gerekli ayrıntıları anlatır ve ilaç tedavisi hakkında destekte bulunur. Bunun dışında ilk kez PCR testi yaptıracak kişiler ya özel hastanelere başvuru yapıp, kendi kitlerini isteyerek evde PCR testini yapabilir ya da devlet hastanelerinin Pandemi Polikliniğinden sıra alarak kısa süre içerisinde testlerini yaptırabilir.