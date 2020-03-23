PCR yöntemi nedir? Koronavirüs tespitinde PCR testi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında PCR yöntemine de değindi. Peki PCR yöntemi nedir, koronavirüs tespitinde hangi rolü oynamaktadır.

PCR NEDİR?

Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.

Koronavirüs testinin yapımında PCR yöntemi kullanılmaktadır. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir. Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir. Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor.

