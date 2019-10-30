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Pedallar meme kanserine dikkati çekmek için çevrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 19:47 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyesi 50 öğrenci, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için pembe balonlar taktıkları bisikletleriyle tur düzenledi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Bisiklet Topluluğu üyeleri, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla pembe balonlar taktıkları bisikletleriyle tur attı.

Üniversitenin Ayşekadın Yerleşkesi'nde bir araya gelen öğrenciler, bisikletlerine pembe balon bağladıktan sonra Tunca ve Meriç köprülerinden geçerek Karaağaç yerleşkesinde turu sonlandırdı.

TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sevdalısı üniversitelilerin anlamlı bir etkinliğe imza attığını kaydetti.

TÜ Bisiklet Topluluğu Başkanı Berkan Kaya da ekim ayının "meme kanseri farkındalık ayı" olduğunu söyledi. Kaya, bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerinin bisiklet etkinliği düzenlediğini anlattı.

TÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İrem Tunalı ise meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en fazla görülen kanser türlerinden olduğuna değindi.

Kanserin erken teşhiste yüzde 96 oranında iyileşme gösterdiğini aktaran Tunalı, "Kadınların kendi kendini muayene etmesi ve özellikle 40 yaş üstü kadınların kontrolde bulunması için onları teşvik etmek amaçlı bir tur düzenledik." ifadelerini kullandı.

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