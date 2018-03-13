Pedikürünüzü evde kendiniz yapabilirsiniz!

Günün yorgunluğunu vücudumuzda en fazla hissettiğimiz yerlerden biridir ayaklar. Ayakların bakımlı olması hem sağlık hem de görsellik açısından önemlidir. Ayak bakımı dediğimizde aklımıza ilk gelen işlemlerden biri de pedikürdür.
Ayaklar kadar tırnakların da bakımlı ve güzel görünmesi için pedikürü gündemlerine alan kadınlar, güzellik salonlarında bunun için hem para hem zaman harcarlar.
Ancak ayak bakımının önemli bir parçası olan pedikür için düşündüğünüz gibi kuaförlere gitmeye gerek yok. Evde birkaç basit malzemeyle kendiniz de yapabilirsiniz.
Peki evde pedikür nasıl yapılır?
Ayak bakımı yapmak için aslında en uygun zaman banyo sonrasıdır. Çünkü cilt daha yumuşak, tırnaklar ise daha esnek hale gelir.
Ancak siz banyo sonrası yapmayacaksanız, ayaklarınızı on dakika kadar ılık su doldurulmuş ve bir kaşık tuz atılmış kabın içine sokup bekletin. Daha sonra ayaklarınızı tuzlu sudan çıkarıp durulayın. İsterseniz ayaklarınızı bekleteceğiniz suyun içine birkaç damla turunçgil yağı da ekleyebilirsiniz.
Ponza taşı ile başta topuklar olmak üzere ölü deri yüzünden kalınlaşmış bölgeleri ovun. Tahrişlere yol açmamak için cildin hassas olduğu yerleri ovmaktan kaçının.
Tırnak etleriniz için küçük bir tahta çubuk kullanın. Bu çubukla yumuşamış etleri içeri doğru itin.
Sadece tırnakların, özellikle de başparmak tırnaklarının kenarlarında bulunan ölü derilerin ucunu kesebilirsiniz, çünkü bunlar bazen geriye itilemeyecek kadar serttir.
Bundan sonra tırnakları kesin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tırnakların yanlarını çok derin kesmemek ve küt bırakmamak. Çünkü içeri doğru fazla kesilerek oyulan tırnak kenarları ileride batık tırnak oluşmasına yol açabilir.
Bu işlemin ardından tırnaklarınızı törpülemeye başlayabilirsiniz ama metal bir törpüyle değil! Son zamanlarda çıkan kalın karton törpüler bu iş için çok daha uygun, çünkü tırnakları kırmıyorlar.
Tırnaklarınızı 4’lü törpü ile rahatça törpüleyip şekil verebilirsiniz. Bunlar şekil vermesinin yanı sıra tırnak üstünü de parlatır. Törpüledikten sonra ayaklarınızı tekrar durulayın ve kurulayın.
Bu arada, besleyici bir maske de kullanabilirsiniz. En besleyici ayak maskeleri kil ya da bitkisel yağ özleri içeren maskelerdir.
Artık sıra işin en zevkli kısmı olan ojeyle pedikür işlemini tamamlaya geldi. Yalnız bu işleme başlamadan önce parmaklarınızı bir parça pamuk yardımıyla ayırın ve ojenizi sürün.
Nane özlü bir sprey kullanırsanız, ayaklarınızdaki kokuyu giderip ferahlık ve tazelik te verecektir.
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