Pedikürünüzü evde kendiniz yapabilirsiniz!

Günün yorgunluğunu vücudumuzda en fazla hissettiğimiz yerlerden biridir ayaklar. Ayakların bakımlı olması hem sağlık hem de görsellik açısından önemlidir. Ayak bakımı dediğimizde aklımıza ilk gelen işlemlerden biri de pedikürdür.

Ayaklar kadar tırnakların da bakımlı ve güzel görünmesi için pedikürü gündemlerine alan kadınlar, güzellik salonlarında bunun için hem para hem zaman harcarlar.

Ancak ayak bakımının önemli bir parçası olan pedikür için düşündüğünüz gibi kuaförlere gitmeye gerek yok. Evde birkaç basit malzemeyle kendiniz de yapabilirsiniz.

Peki evde pedikür nasıl yapılır?

Ayak bakımı yapmak için aslında en uygun zaman banyo sonrasıdır. Çünkü cilt daha yumuşak, tırnaklar ise daha esnek hale gelir.

Ancak siz banyo sonrası yapmayacaksanız, ayaklarınızı on dakika kadar ılık su doldurulmuş ve bir kaşık tuz atılmış kabın içine sokup bekletin. Daha sonra ayaklarınızı tuzlu sudan çıkarıp durulayın. İsterseniz ayaklarınızı bekleteceğiniz suyun içine birkaç damla turunçgil yağı da ekleyebilirsiniz.