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Kahve bu işe de yarıyormuş! Peeling etkisi yaratan kahveli cilt maskeleri

15.10.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah gözünü açar açmaz cezveye koşanlardan mısınız? O zaman size güzel bir haberimiz var! Kahve, günümüzde cilt bakımında sıkça tercih ediliyor çünkü kafein, ciltte kan dolaşımını hızlandırıcı bir etkiye sahip. Kahveyle yapılan cilt bakımı sonucunda cilt daha pembe ve sağlıklı bir görünüm kazanıyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu tariflerle siz de ışıldayan bir cilde kavuşabilirsiniz

Kahve bu işe de yarıyormuş! Peeling etkisi yaratan kahveli cilt maskeleri

Ülkemizde kahve, özelikle de Türk kahvesi denince akan sular duruyor. Pek çoğumuz sabahları kahve içmeden ayılamıyoruz. Gün içindeyse molalar, misafirler, yemek sonraları derken içilen kahve miktarı artabiliyor. Peki size, sağlıklı ve ışıldayan cildin sırlarından birinin kahve telvesinde saklı olduğunu söylesek? Kahve, içeriğindeki kafein sayesinde ciltteki şişkinliği azaltmaya yardımcı olur, kan dolaşımını hızlandırır ve yaşlanmayı geciktirir. Kahveyi cilt bakımına ilave etmek isteyenler için pratik tarifler hazırladık. İşte detaylar...

PRATİK TELVE MASKE

Telveyi soğumaya bıraktıktan sonra, nemlendirici bir ürün ile karıştırarak günlük peeling olarak kullanabilirsiniz.

HASSAS CİLTLER İÇİN ZEYTİNYAĞI VE KAHVE

  • Kuru ve hassas cilde sahip olanlar, telveye zeytinyağı karıştırabilir.

  • 1 yemek kaşığı telve için 1 yemek kaşığı zeytinyağı yeterli.

  • Ciltte yağlanmaya sebebiyet vermemek için fazla bekletmeden durulamayı unutmayın.

BALLI KAHVE MASKESİ

  • Az miktarda kahve telvesine bal karıştırarak ölü derilerden çabucak kurtulmak mümkün.

  • 1 yemek kaşığı telve için 1 tatlı kaşığı bal yeterli.

  • Yumuşak ve dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

KAHVELİ VÜCUT PEELİNGİ

Kahvenin cildi uyarıcı ve kan dolaşımını hızlandırıcı etkisinden bahsettik. Farklı cilt problemleri için de kahveyle hazırlayacağınız vücut peelinginden yardım alabilirsiniz. Bu peelingler, özellikle yeni çatlak oluşumunu engellemede ve selülit tedavisinde sıkça tercih ediliyor.

  • Hindistan cevizi yağını cildi yumuşatma özelliğinden ötürü peelinginize baz olarak seçebilirsiniz.

  • Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin.

  • Bir kahve fincanı telve ile karıştırın.

  • Peeling etkisini artırmak için 2 yemek kaşığı esmer şeker ilave edebilirsiniz.

  • Tazeliğini kaybetmemesi için karışımı buzdolabında saklayın ve kısa sürede tüketin.

SİVİLCELİ CİLT TİPİ İÇİN KAHVE MASKESİ

Kahvenin derin cilt gözeneklerini temizleyici özelliği bulunur. Sivilceli ciltler için peeling önerilmediği için bu tip cilde sahip olanlar kahve telvesini maske olarak kullanabilir.

  • Bakterileri azaltmaya yardımcı olmak için, 1 yemek kaşığı kahve telvesini, 1 çay kaşığı tarçını ve 1 çay kaşığı zerdeçalı karıştırın.

  • Nemlendirici olarak Hindistancevizi yağını tercih edebilirsiniz. Sürdüğünüz karışımı birkaç dakika bekletip bol suyla durulayın.
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