Peeling Nedir? Evde Peeling Maskesi Nasıl Yapılır?

Hava kirliliği, kozmetik ürünler ve güneşin yıkıcı etkilerinden cildin üst tabakası doğrudan etkilenir. Cilt de vücudun geri kalanı gibi yaşayan bir mekanizmadır. En üstteki hücreler zamanla işlevlerini kaybeder ve döngülerini tamamlarlar. Altta bulunan sağlıklı hücrelerin yüzeye çıkarılması için bu ölü hücrelerin ciltten uzaklaştırılması gerekir. PEELİNGİN FAYDALARI Peeling uygulaması yapmak için kullanılan alternatifler arasında cilt tipine en uygun malzemeyi seçmek, peelingin etkisini güçlendirir. Peki peeling ne işe yarar? Peeling cildin üst tabakasını soyar ve ölü hücrelerin cilt yüzeyinden uzaklaştırılarak altta bulunan sağlıklı hücrelerin yüzeye çıkmasını sağlar.

Sivilce, leke ve siyah nokta gibi cilt problemlerinin oluşmasını engeller.

Daha sağlıklı ve canlı bir görünüm sağlar.

Yaşlanmanın etkilerini geciktirir.

Cildi sıkılaştırır.

Cilt üzerinde biriken kirleri arındırır. PEELİNG NASIL UYGULANIR? Peeling uygulaması için öncelikle cilt tipine göre bir karışım hazırlanması gerekir. Bu karışımların içerisinde cilde zarar vermeden arındırıcı etki gösteren ve çoğunlukla taneli olan malzemeler kullanılır. Peeling ne zaman yapılmalı? Peeling uygulamasının zamanlaması cilt tipine göre ayarlanır. Yağlı bir cilde sahip olanlar haftada bir ya da iki kez peeling yapabilir. Karma ciltliler içinse haftada bir peeling yapmak yeterlidir. Kuru ve hassas cilt bir cilde sahip olanlar ise iki haftada bir peeling yaparak ciltlerinin sağlıklı olmasını sağlayabilirler.

Peeling yaparken kullanılacak malzemenin cilt yüzeyine zarar vermeyecek irilikte olması gerekir. Çok büyük ve aşındırıcı malzemeler peeling için uygun değildir. Peeling kaç dakika bekletilmeli? Bu sorunun cevabı da cilt tipine göre değişir. Ancak çoğu maskenin bekleme süresi en fazla yarım saattir. Peeling, bir anlamda cildi zımparalama yöntemidir. Maskelerin ve peeling malzemelerinin cildin daha alt tabakalarına zarar vermemesi için fazla bekletilmesi önerilmez. EVDE YAPILABİLECEK PEELİNG MASKELERİ Düzenli peeling yaparak çoğu cilt sorunundan kurtulmak mümkündür. Kozmetik üreticilerin tüketicilere sunduğu hazır peeling maskelerinin yanı sıra evde bulunan malzemeler ile hem daha ucuz hem de daha sağlıklı peeling maskeleri hazırlanabilir. 1. Zeytinyağı ve şeker

Peeling tarifleri arasında en bilineni olan zeytinyağı ve şeker karışımında yağ cildi beslerken şekerin taneli yapısı ise derinin üzerindeki ölü hücrelerle kirleri arındırır. Bir yemek kaşığı saf zeytinyağının içerisine bir tatlı kaşığı toz şeker ekleyin. Dairesel hareketlerle bu karışımı yüzünüze uygulayın. On beş dakika bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

2. Yoğurt ve yulaf ezmesi

Hassas ciltler için peeling maskesi hazırlarken asitli ve cildin dokusuna zarar veren, tahriş edici malzemeler yerine daha yumuşak malzemeler tercih edilir. Yoğurt ve yulaf ezmesi hassas ciltler için en uygun karışımdır. Bir kase yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı yulaf ezmesi karıştırın. Cildinize baskı yapmadan yumuşak hareketlerle bu maskeyi bütün yüzünüze sürün ve on dakika kadar bekletin. Sonrasında soğuk su ile durulayın. 3. Çilek peelingi

Çilek renk açıcı özelliği de olan bir meyvedir. Asitli yapısı nedeniyle hassas ciltler için uygun bir peeling yöntemi değildir. Karma ciltler için peeling maskesinin içeriği çilek ve yoğurttan oluşabilir. Bir miktar yağsız yoğurdun içerisine iyice ezilmiş dört beş adet çilek ekleyin. Fırça yardımı ile göz ve dudak çevreniz hariç yüzünüzün diğer kısımlarına sürün. On beş dakika bekletin ve yavaşça ovarak maskeyi çıkartın. Soğuk su ile cildinizi yıkayın. 4. Kahve peelingi

Evde kahve peelingi yaparken diğer malzemeler cilt tipine göre belirlenir.

Cildiniz yağlıysa bol telveli bir kahve hazırlayıp telveyi soğuduktan sonra doğrudan cildinize sürün ve ardından soğuk ile durulayın. Daha kuru bir cildiniz varsa bir tatlı kaşığı kahveyi biraz zeytinyağı ile karıştırın ve dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Ilık su ile cildinizi durulayın. Hassas ciltler için kahve peelingi yaparken zeytinyağı yerine yoğurt kullanabilirsiniz. 5. Karbonat peelingi

Cildin ölü hücrelerini temizleyen doğal peeling malzemelerinden biri de karbonattır. Karbonat peelingini cilt tipinize göre su ya da limon suyu ile hazırlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karbonatın içerisine macun şeklini alana kadar su veya limon suyu ekleyin. Yüzünüze sürün ve on dakika beklettikten sonra soğuk su ile durulayarak peelinginizi tamamlayın. 6. Elma sirkesi ile peeling

Yağlı ciltler için peeling maskesinin içerisinde elma sirkesi kullanılabilir. Elma sirkesinin cildi arındırıcı ve yağ dengesini düzenleyici etkisi vardır. Birer yemek kaşığı elma sirkesini, yulaf ezmesini ve balı karıştırdıktan sonra üzerine üç yemek kaşığı ılık su ilave edin. Göz çevresi hariç dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayın ve on beş dakika bekletin. Ardından soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Yağlı cilde sahip olanlar elma sirkesi peelingini haftada bir uygulayabilirler.

7. Kil maskesi

Kil, peeling maskesi yaparken kullanılan malzemelerden biridir. Bir çay kaşığı kilin içerisine bir tatlı kaşığı gül suyu ekleyin ve güzelce karıştırın. Fırça kullanarak kili bütün yüzünüze sürün. Yirmi dakika bekleyin ve ılık su kullanarak yüzünüzü temizleyin. Gül suyu yerine papatya suyu da kullanabilirsiniz. 8. Badem peelingi

E vitami açısından zengin olan badem ile peeling yaparak cildi beslemek ve ölü hücreleri arındırmak mümkündür. Yarım avuç bademi ezerek toz haline getirin. Su veya gül suyu kullanarak maske kıvamına getirin ve yüzünüze sürün. On dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın. Cildiniz kuruysa bu maske ile nemlenmesini de sağlayabilirsiniz. 9. Aloe vera peelingi

Cilt sorunları söz konusu olunca ilk akla gelen bitki olan aloe vera, peeling konusunda da oldukça başarılıdır. Bitkinin yapraklarını kesince ortaya çıkan jeli bir kaba akıtın. İçine bir tatlı kaşığı toz şeker ilave edin. Bütün yüzünüze sürün ve on beş dakika bekletin. Kurumuş jeli dairesel hareketlerle cildinizden çıkarın. Soğuk su ile cildinizi durulayın.