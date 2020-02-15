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  4. Pegasus’un Düsseldorf uçağında yangın paniği! İlk açıklama geldi

Pegasus’un Düsseldorf uçağında yangın paniği! İlk açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 19:19 | Son Güncelleme

Pegasus Havayolları'nın İstanbul - Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf Havalimanı'na inişinin ardından kule görevlileri uçağın altında duman ve alev gördüğünü söyledi. Bunun üzerine acil terk etme prosedürü uygulandı. Pegasus'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Pegasus’un Düsseldorf uçağında yangın paniği! İlk açıklama geldi

Pegasus Havayolları'na ait uçak Düsseldorf Havalimanı'na sorunsuz şekilde inişinin ardından park yerine doğru ilerlemeye başladı. Bu arada kule görevlileri uçağın altında alev ve duman gördüğünü söyledi. İtfaiye ve ambulans ekipleri tedbir amaçlı olay gelirken, pilot olay nedeniyle acil terk etme prosedürü uyguladı. Yolcular patlatılan slide (acil tahliye botu) ile uçaktan tahliye edildi.

"YOLCULARIMIZ EMNİYETLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ"

İstanbul Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan PC-1003 sefer sayılı TC-CPU uçağında yaşanan olayla ilgili Pegasus Havayolları yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Uçağımız bugün Düsseldorf Havaalanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulmuştur. Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimiz emniyetli tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus yangın paniği uçak

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