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  4. Pegasus'un PCR testiyle ilgili cevabı gündem oldu

Pegasus'un PCR testiyle ilgili cevabı gündem oldu

09.09.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pegasus Hava Yolları'nın bir kişinin PCR testi ile sorusuna verdiği cevap tartışma konusu oldu.

Pegasus'un PCR testiyle ilgili cevabı gündem oldu

Bir Twitter kullanıcısı, 6 Eylül itibarıyla uygulamaya konulan PCR test zorunluluğuna ilişkin, yabancı pasaportun bundan muaf olup olmadığını sordu.

Pegasus Destek hesabı ise bu soruya "Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz." cevabını verdi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Pegasus'un bu yanıtı sonrası konu Twitter'da gündem oldu ve tartışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
PCR testi
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‘Yabancılar virüsü istediği gibi yayabilir, T.C. Vatandaşına yasak’ demektir bu.

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