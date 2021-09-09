Pegasus'un PCR testiyle ilgili cevabı gündem oldu

Bir Twitter kullanıcısı, 6 Eylül itibarıyla uygulamaya konulan PCR test zorunluluğuna ilişkin, yabancı pasaportun bundan muaf olup olmadığını sordu.

Pegasus Destek hesabı ise bu soruya "Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz." cevabını verdi.

Sağlık için mi bu? @ucurbenipegasus ben şimdi yabancı kimlik ile bu uygulamadan muaf mıyım? pic.twitter.com/lJ56KbaVaF — Prof! Çoban Turan (@prof2run) September 8, 2021

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Pegasus'un bu yanıtı sonrası konu Twitter'da gündem oldu ve tartışma başlattı.

