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Pegasus’tan kontuarda sıra beklemeden seyahat imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Fazla bagaj ağırlığı satın alımı ve ödeme işlemlerini bir arada sunan Express Bagaj sistemi, bu özelliğiyle Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyor

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, yenilediği Express Bagaj hizmetiyle, misafirlerine kontuarda sıra beklemeden seyahat edebilme imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, misafirlerinin hızlı, kolay ve dijital bir yolculuğu deneyimlemesi amacıyla yenilediği Express Bagaj hizmetiyle, misafirlerine kontuarda sıra beklemeden seyahat edebilme imkanı tanıyor.

Pegasus misafirleri, Express Bagaj hizmeti çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeni nesil kioskları ve bagaj ünitelerini kullanarak birçok hizmeti kontuarda sıra beklemelerine gerek kalmadan kolayca yapabiliyor. Fazla bagaj satın alımı ve ödeme işlemlerini bir arada sunan Express Bagaj sistemi, bu özelliğiyle Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyor.

Tüm üretim ve geliştirmeleri yerli tedarikçi firmalarla birlikte tamamlanan yeni nesil kiosklar ve bagaj üniteleri sayesinde, aynı bilette bulunan misafirler artık check-in işlemleri ve biniş kartı basımı, toplam bagaj hakkı dahilinde self-servis bagaj etiketlemesi, ilave bagaj hakkı satın alımı, kontuarlarda bulunan okuyucu ünitelere bagaj bırakımı gibi birçok hizmeti sıra beklemelerine gerek kalmadan kolayca yapabiliyor.

Pegasus misafirleri, yeni dönem akıllı teknolojilerin kullanıldığı Express Bagaj kiosklarından işlemlerini barkod okutarak veya bilgilerini girerek yapabildikleri gibi, yeni çipli kimlik kartlarını ve pasaportlarını okutarak da kolay ve hızlı bir şekilde başlatabiliyor.

Üretim ve geliştirmelerinde yeni nesil dokunmatik ekranlar, yeni kimlik kartlarının ve pasaportların kolaylıkla tanımlanabildiği okuma sistemleri ve son teknoloji ödeme sistemleri kullanılan yeni Express Bagaj üniteleri, Pegasus misafirlerine uçuş öncesinde hız ve kolaylık sağlıyor.

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