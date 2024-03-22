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Pelin Akil buz ortasındaki göle girdi! 'İzlerken zatürre oldum'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 10:43
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Kızları Alin- Lina ve eşi Anıl Altan ile birlikte Finlandiya tatilinden paylaşımlarda bulunan oyuncu Pelin Akil, kendini buz gibi sulara bıraktı. Ünlü ismin soğuğa aldırış etmediği anları sosyal medyada gündem oldu. Pelin Akil'e yorum yağdı.

Pelin Akil buz ortasındaki göle girdi! 'İzlerken zatürre oldum'

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift Pelin Akil ile Anıl Altan son olarak Finlandiya'ya tatile çıktı.

Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 senesinde evlendi. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerini ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandırdı.

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Geçtiğimiz aylarda haklarından boşanma dedikoduları çıkan Pelin Akil ile Anıl Altan iddiaları yalanlamıştı.

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Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çift son olarak kızları Alin ve Lina ile Finlandiya tatilinden paylaşımlar yaptılar. Pelin Akil, kendini buz gibi sulara bıraktı.

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Akil'in şok havuzuna girdiği o anlar kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'İzlerken zatürre oldum', 'Çenem titredi', 'Helal olsun sana' gibi yorumlar yapıldı.

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Pelin Akil sosyal medya Oyuncu
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