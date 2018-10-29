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Pembe Köşk'te sergilenen 'Cumhuriyet haritası' göz kamaştırıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 08:35 | Son Güncelleme

Çankaya'da Pembe Köşk'te sergilenmekte olan 'Cumhuriyet haritası' dikkat çekiyor... Haritada Cumhuriyet'in inşa ettiği tüm fabrikalar, köy enstitüleri, devlet çiftlikleri ve planlanan kentler yer alıyor. 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, 'Bu harita, tarihi bir hatırlatma. Gönül ister ki bu harita bütün okullarda da dağıtılabilsin' diye konuştu.

Pembe Köşk'te sergilenen 'Cumhuriyet haritası' göz kamaştırıyor!

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı öncesi ziyarete açılan Pembe Köşk Müzesi'ndeki “Cumhuriyet haritası'' göz kamaştırıyor… Haritada 1923 ile 1950 yılları arasında Cumhuriyet'in kurucu kadroları tarafından gerçekleştirilen bütün yatırımlar yer alıyor. Haritayı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker anlattı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Toker, “Bu haritada Cumhuriyet'in inşa ettiği tüm fabrikaları, köy enstitüleri, devlet çiftlikleri, demiryollarını ve planlanan kentleri görmek mümkün. Bu harita, tarihi bir hatırlatma. Gönül ister ki bu harita bütün okullarda da dağıtılabilsin” dedi.

Son dönemlerde Türkiye'de tek parti dönemine ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ilişkin bir saldırı olduğuna dikkat çeken Toker şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

toker

YENİ KUŞAKLAR ÖĞRENMELİ

“Bu durum ailece üzüldüğümüz bir konu. Bu konulara karşı böyle bir harita yapmaya karar verdik. Harita cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 1950'ya kadar yapılan bütün eserleri içinde barındırıyor. Yapılan eserler listesini oluşturup bir harita üzerinde anlattık. Çok eleştirilen bu dönem için biz savunma yapmıyoruz. Sadece gerçekleri hatırlatıyoruz. Bu harita yeni sergilenmeye başladı. Amacımız cumhuriyetin ilk yıllarına ait değerleri yeni kuşaklara da anlatabilmek. Harita yapılan saldırılara karşı anlamlı bir yanıtı da içeriyor.”

Haritanın sergilendiği Pembe Köşk, İnönü Ailesi tarafından kendi imkanları ile saklanan eserleri barındırıyor. Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde yeni sergilenen bölümleri ile köşk ziyaretçilere açılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 2 Aralık gününe kadar açık kalacak ve ücretsiz gezilecek sergi salonunda 10. Yıl Marşı da seslendiriliyor ve Cumhuriyet belgeseli video gösterimi yapılıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o zaman Urfa Şanlıurfa miydi? Maraş haritada yok nerede?
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