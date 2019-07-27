HABER

Pençe-2 Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatında komandolar çok sayıda mühimmat ele geçirdi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:” Başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatında Komandolarımız; bir yeraltı sığınağında;Bir BKC makineli tüfek, bir AK 47 piyade tüfeği, bir Yaesu tipi büyük telsiz, bir el bombası1.142 adet 7,62 mm BKC mühimmatı, 403 adet 7,62 mm AK 47 mühimmatı, 120 adet 5,56 mm M16 piyade tüfeği mühimmatı, 15 adet AK 47 şarjörü (dolu), iki Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Ayrıca, başka bölgede yol kenarında üzeri naylon branda ile kapatılmış 30 çuval (1500 kg) amonyum nitrat bulundu.

Pençe-2 Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatında komandolar çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:” Başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatında Komandolarımız; bir yeraltı sığınağında;
Bir BKC makineli tüfek, bir AK 47 piyade tüfeği, bir Yaesu tipi büyük telsiz, bir el bombası
1.142 adet 7,62 mm BKC mühimmatı, 403 adet 7,62 mm AK 47 mühimmatı, 120 adet 5,56 mm M16 piyade tüfeği mühimmatı, 15 adet AK 47 şarjörü (dolu), iki Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ayrıca, başka bölgede yol kenarında üzeri naylon branda ile kapatılmış 30 çuval (1500 kg) amonyum nitrat bulundu. Ele geçirilen mühimmat ve amonyum nitrat çuvalları imha edildi.

Pençe-2 Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Bursa'da 150 polisle masaj salonlarına operasyonBursa'da 150 polisle masaj salonlarına operasyon
(Özel) ‘Selamımı almadı’ cinayeti görüntüleri ortaya çıktı(Özel) ‘Selamımı almadı’ cinayeti görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.