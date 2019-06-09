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Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar ve mühimmat imha ediliyor.

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı, planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mühimmatın imha edildiği harekatta komandolar, Hakurk'un kalbine girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi.

13 ODALI MAĞARA İMHA EDİLDİ

Terör örgütüne ait mağara ve sığınakların da kullanılamaz hale getirildiği harekatta, teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildi.

Mağarada çok sayıdaki yaşam malzemesinin yanı sıra 200 elektrikli fünye, 100 normal fünye, 15 hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, bir dürbün, 15 AK-47 şarjörü, 13 gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi.

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Başka bir bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra hazırlanmış 12 elektrik düzenekli EYP, 12 basma düzenekli EYP ve 12 pil düzeneği ele geçirildi.

Başka bir tepede de 6 adet "ÇNRA/Katyuşa" mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen başka bir mağarada ise bir jeneratör, 2 av tüfeği, bir varilde AK-47 dipçiği, 9 adet "BKC MK. RF. tamburası" ve tamir sandıkları bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Pençe harekatı Hakurk

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