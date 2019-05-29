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Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 18:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." denildi.

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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şehit Pençe harekatı Milli Savunma Bakanlığı

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