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Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda, teröristlere ait tanksavar silahı, keskin nişancı silahları, piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda, teröristlere ait tanksavar silahı, keskin nişancı silahları, piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada 1 Adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı, EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir. Mağaraya yakın gömülü depoda ise 100 litrelik bidonlar içerisinde olmak üzere; bir bidon sıhhi malzeme, bir bidon hazır gıda bulunmuştur. Ele geçirilen malzemeler komandolarımız tarafından yerinde imha edilmiştir."
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Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildiPençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

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