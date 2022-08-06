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  4. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

06.08.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin bir üs bölgesine açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğunu açıklandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. (DHA)

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şehit Milli Savunma Bakanlığı
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