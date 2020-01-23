Pence, Netanyahu ve Gantz'ın "Yüzyılın Anlaşması"nı görüşmek üzere Washington'a gideceğini doğruladı

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği yönündeki haberleri teyit etti.

Pence, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak için geldiği Batı Kudüs'teki ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde, Başbakan Netanyahu ile görüştü.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Pence, "Başkan Trump, bölgesel meseleler ve kutsal topraklardaki barış olasılığını görüşmek üzere Başbakan Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etmemi istedi." dedi.

Netanyahu'nun kendisinden Gantz'ı da Beyaz Saray'a davet etmesini istediğini dile getiren Pence, "Benny Gantz'a da daveti ilettim o da gelecek hafta Beyaz Saray'da Başkan (Trump) ve Başbakan'a (Netanyahu) katılmayı kabul etti." diye konuştu.

Netanyahu da Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini, işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin "İsrail'e ilhakını" tanıdığını hatırlatarak, ülkesinin ABD Başkanı'ndan "daha iyi bir dostu" olmadığını söyledi.