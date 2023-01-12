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  4. Pencereden düşerek hayatını kaybetmişti! Şüpheli ölüm olayında yeni gelişme: Sevgilisi tutuklandı

Pencereden düşerek hayatını kaybetmişti! Şüpheli ölüm olayında yeni gelişme: Sevgilisi tutuklandı

12.01.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de geçtiğimiz haziran ayında 1 çocuk annesi Zerin Kılınç'ın evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan sevgilisi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Pencereden düşerek hayatını kaybetmişti! Şüpheli ölüm olayında yeni gelişme: Sevgilisi tutuklandı

Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zerin Kılınç'ın (36) geçen yıl haziran ayında yüksekten düşme sonucu şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Y.S, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kasten öldürmeye teşebbüs

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