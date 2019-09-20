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Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:38 | Son Güncelleme

Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Mehmet Fatih Atal, toprağa verildi.

Atal'ın cenazesi, Kapaklı Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kapaklı Eski Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreninde çocuğun annesi Sena ile babası Davut Atal, fenalık geçirdi.

Törene Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve İlçe Müftüsü İsa Aktaş da katıldı.

Mehmet Fatih Atal, dün Atatürk Mahallesi Serdar Özyürek Sokak'ta apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşmüştü.

Annesi tarafından çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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bebek cenaze Kapaklı Tekirdağ

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