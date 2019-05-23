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Pencereden giren hırsız, döner salonunun kasasını soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde pencereden giren hırsız, döner salonunun kasasını soydu.Edinilen bilgiye göre, Daday ilçe merkezinde döner salonu ve aile çay bahçesi olarak hizmet veren iş yerine hırsız girdi.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde pencereden giren hırsız, döner salonunun kasasını soydu.
Edinilen bilgiye göre, Daday ilçe merkezinde döner salonu ve aile çay bahçesi olarak hizmet veren iş yerine hırsız girdi. Gece geç saatlerde iş yerinin penceresinden güvenlik kameralarına rağmen giren hırsız, ilk iş olarak güvenlik kamerasının görüş açısını değiştirdi. Ardından kasada bulunan bir miktar parayı alan hırsız, geldiği gibi iş yerinden çıkarak gözden kayboldu. İş yerine geldiğinde soyulduğunu fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini tespit ederek yakaladı. Döner salonuna girdiğini itiraf eden şüpheli şahıs, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın, döner salonu olarak işletilen mekana pencereden girdiği görülüyor. Tanınmamak için yüzünü kapatan ve pencereden girdikten sonra iş yerindeki güvenlik kamerasının açısını değiştiriyor. Ardından kasayı soyduktan sonra şüpheli şahıs, geldiği yerdin çıkıp gözden kayboluyor.

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