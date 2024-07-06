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  4. Pendik'te akılalmaz görüntüler! Önünü kesti, kaputa yattı: "Ümit inme ne olur"

Pendik'te akılalmaz görüntüler! Önünü kesti, kaputa yattı: "Ümit inme ne olur"

06.07.2024 16:32
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İstanbul Pendik'te bir minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Minibüsün sürücüsünün araçtan inerek otomobilin önünü kestiği görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı. Otomobili, kaputunun üstüne yatarak durdurmaya çalışan minibüs sürücüsü "polis geliyor sağa çek" dedi.

Olay, Pendik’te TEM otoyolunda geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, bir minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yolda tartışma yaşandı. Minibüs sürücüsü tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü keserek durdurdu. Minibüsten inen şahıs, otomobilin kaputunun üzerine yatarak aracın gitmesini engelledi.

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"ÜMİT İNME NE OLURSUN"

Otomobil içerisinde bulunan ve o anları korku ile kayda alan kadın, ‘Ümit araçtan inme ne olursun’ diyerek yanındaki kişinin araçtan inmesini engelledi. Otomobildeki kadın polisi arayarak ihbarda bulunurken, kaputa çıkan şahıs da ‘polis geliyor sağa çek’ diyerek otomobil sürücüsüne aracını durdurmasını söyledi. Otomobil sürücüsü, şahsın kaputtan inmesinin ardından gaza basarak yoluna devam etti. O anlar otomobilde bulunan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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