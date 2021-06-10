Pendik’te feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce ileriye savruldu

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü sinyal vermeden sağa dönüş yapmak istedi. Otomobilin arkasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün sinyal vermeden hatalı dönmesi sonucu hızla otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsünün kaskının olmaması ise dikkat çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

