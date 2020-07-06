Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Flaş gelişme

Gerekçeli kararda sanıkların hal ve hareketlerinin konuşmaya giden birilerinin davranışına benzemediğine dikkat çekilen gerekçeli kararda, "Katılanların aracın camlarını ve kapılarını sıkı bir şekilde kapatmak zorunda kalarak dehşet içinde, araba içinde kapalı kalmak zorunda kaldıkları göz önüne alındığında ayrıca hürriyeti tahdit suçunun da oluştuğunun kabul edilmesi gerektiği düşünülmüştür" denildi.

Kararda, "Olay yerinin cadde üstü olduğu ve trafik akışının devam ettiği, bu durumda sanıkların eyleminin devam etmesinin mümkün olmadığı ve çevrede toplananların da olması nedeni ile olay yerinden ayrılmak zorunda kaldıkları, bir pişmanlığın söz konusu olmadığı, TCK'nın 110 maddesinin uygulanma ihtimali bulunmadığı düşünülmüştür" denildi.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara verdiği cezanın gerekçesini açıkladı. Sanıkların aracının katılanların aracının önünü keserek durdurduğu hatırlatılan kararda, "Sanıklar, katılanların aracının kendilerinin aracına vurduğunu ve konuşmak amacıyla araçlarından indiklerini söylemişlerse de, görüntülerden öndeki aracın aniden durması ile arkasındaki aracın fren yaparak hafif bir şekilde öndeki araca vurduğu anlaşıldığından sanıkların savunmasının yerinde olmadığı, inandırıcılıktan çok uzak olduğu, sanıkların toplum önünde düşmüş oldukları durum dikkate alındığında kendilerini haklı çıkarmak adına bu şekilde beyanda bulundukları düşünülmüştür" denildi.