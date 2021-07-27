Pendik’te İSKİ borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı

Pendik’te 23 Nisan Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre İSKİ’ye ait olan ve bir yolun altında bulunan su borusu bir anda patladı. Patlayan borudan çevreye yüksek tazyikli su fışkırdı.

FIŞKIRAN SU BİNANIN BOYUNA ULAŞTI

Neredeyse bir bina boyunu aşan tazyikli su çevrede olumsuz etkilere sebep oldu. Fışkıran su nedeniyle çevre esnafının ürünleri zarar görürken, park halindeki otomobiller çamurlu su ile ıslandı. Ayrıca yol üzerinden geçmekte olan otomobil sürücüleri zorluk yaşadı. Patlayan borudan tazyikli suyun fışkırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

(İHA)

