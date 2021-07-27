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  4. Pendik’te İSKİ borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı

Pendik’te İSKİ borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı

27.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te İSKİ’ye ait olan ve yolun altında bulunan su borusu bir anda patlayınca çevreye tazyikli su fışkırdı. Neredeyse bina yüksekliğine dek fışkıran su nedeniyle çevredeki esnafın ürünleri zarar gördü, park halindeki otomobiller çamurlu suyla ıslandı. Tazyikli suyun patlayan borudan metrelerce havaya fışkırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te 23 Nisan Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre İSKİ’ye ait olan ve bir yolun altında bulunan su borusu bir anda patladı. Patlayan borudan çevreye yüksek tazyikli su fışkırdı.

FIŞKIRAN SU BİNANIN BOYUNA ULAŞTI

Neredeyse bir bina boyunu aşan tazyikli su çevrede olumsuz etkilere sebep oldu. Fışkıran su nedeniyle çevre esnafının ürünleri zarar görürken, park halindeki otomobiller çamurlu su ile ıslandı. Ayrıca yol üzerinden geçmekte olan otomobil sürücüleri zorluk yaşadı. Patlayan borudan tazyikli suyun fışkırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

(İHA)

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Pendik
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