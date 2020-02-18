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  4. Pendik'te kamyonet kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

Pendik'te kamyonet kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik’te 4 çocuk, yoğun trafikte ilerleyen kamyonetin kasasına asılmaya çalıştı. Çocukların kasaya asılarak yaptığı yolculuk görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Kamyonetin kasasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamçeşme Mahallesinde 4 çocuk, mahalle arasında trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli hareketlerde bulundu.

Çocuklar, yolda ilerleyen kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etmeye çalıştı. Oyun oynadıklarını sanan çocuklar hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiç saydıklarından habersizdi. Kamyonet kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

KORKUTAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kamyonet kasasına asılarak yolculuk eden çocukların tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul pendik oyun kamyonet

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