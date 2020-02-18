Pendik'te kamyonet kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamçeşme Mahallesinde 4 çocuk, mahalle arasında trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli hareketlerde bulundu.

Çocuklar, yolda ilerleyen kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etmeye çalıştı. Oyun oynadıklarını sanan çocuklar hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiç saydıklarından habersizdi. Kamyonet kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

KORKUTAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kamyonet kasasına asılarak yolculuk eden çocukların tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

