HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pendik'te parkta lise öğrencisine cinsel taciz! Kızın ailesi yakalayıp polise teslim etti

Pendik'te parkta lise öğrencisine cinsel taciz! Kızın ailesi yakalayıp polise teslim etti

28.02.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te iğrenç bir olay yaşandı. Suat K. (38) isimli şahıs parkta yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisine cinsel tacizde bulundu. Genç kızın durumu haber verdiği ailesi, olay yerine gelip, şüpheliyi yakalayarak, polise teslim etti. Suat K. "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen Suat K.'nin "Cinsel taciz" ve "Taciz" suçlarından sabıka kaydı olduğu da öğrenildi. İşte mide bulandıran olayın detayları!

Pendik'te parkta lise öğrencisine cinsel taciz! Kızın ailesi yakalayıp polise teslim etti

İğrenç olay, 23 Şubat günü saat 19.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Botaş Parkı'nda meydana geldi. Taciz iddiası 'mağdur' ifadesine göre şöyle gerçekleşti: Suat K., elindeki şemsiyeyle evine gitmek üzere parktan geçen 17 yaşındaki lise öğrencisini takip etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan lise öğrencisi, kendisini takip eden şüphelinin önüne geçmesi için yolun kenarına çekildi. Suat K. de iddiaya göre lise öğrencisine cinsel tacizde bulundu.

KIZIN AİLESİ YAKALAYARAK POLİSE TESLİM ETTİ

Genç kızın durumu haber verdiği ailesi, olay yerine gelip, şüpheliyi yakalayarak, polise haber verdi. Polis ekiplerinin gelmesinin ardından şüpheli Suat K. gözaltına alınırken, lise öğrencisi mağdur emniyetteki ifadesinde şikayetçi oldu. Şüpheli Suat K.'nin ise emniyetteki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli Suat K.'nin "Cinsel taciz" ve "Yağma" suçlarından sabıkası olduğu da ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Suat K., burada savcıya ifade verdi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tansu Çiller parti mi kuruyor? Siyasete geri mi dönecek?Tansu Çiller parti mi kuruyor? Siyasete geri mi dönecek?
Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar! Tarihte bir ilkRusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar! Tarihte bir ilk
Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyorTarih verildi! İstanbul'a kar geliyor
Anahtar Kelimeler:
Pendik taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller parti kuracak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Tansu Çiller parti kuracak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Ukrayna tarihinin en büyük sınavında! Avrupa'dan destek, Doğu'dan Ruslar geliyor

Ukrayna tarihinin en büyük sınavında! Avrupa'dan destek, Doğu'dan Ruslar geliyor

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

İlhan İrem'den kötü haber!

İlhan İrem'den kötü haber!

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.