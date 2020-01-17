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  4. Pendik’te tekmeli yumruklu kavga! O anlar kamerada

Pendik’te tekmeli yumruklu kavga! O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Pendik’te bir şahıs ile arkadaşı arasında çıkan kavga çevrede paniğe neden oldu. Arkadaşından arabasının anahtarlarını isteyen şahıs, isteği yerine getirilmeyince arkadaşıyla sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Daha sonra olay yerin gelen baba, oğlunu oradan götürmek için hayli çaba sarf etti. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga ile babanın oğlunu götürme çabası kameralara yansıdı.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir grup arkadaş otomobil ile yolculuk ediyorlardı. İddiaya göre, bir süreliğine park edilen araçtan inen şahıs, arkadaşından aracın anahtarlarını istedi.

ARACI TEKMELEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

İsteği yerine getirilmeyince öfkelenen şahıs aracı tekmelemeye başladı. Sürücü de araçtan inince kavga yaşandı. Şahıs, karşısındakine yumruk ve tekmelerle vurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Şahıs tekme atmaya çalışırken aniden yere kapaklanırken, kavga çok sürmeden çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı.

DAKİKALARCA OĞLUNU AYIRMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra şahsın babası olay yerine gelerek dakikalarla oğlunu oradan götürmeye çalıştı. Fakat gitmeye ikna olmayan şahıs babasına zor anlar yaşattı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga ile babanın oğlunu götürme çabası kameralara yansıdı. Görüntülerde iki şahıs arasında tartışma yaşanıyor. Şahıslardan biri diğerin yumruk ve tekme atmaya çalışıyor. Daha sonra olay yerine gelen baba, oğlunu ikna ederek oradan götürmeye çalışıyor.

(Özel) Pendik’te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o bir şey değil de, 6 liraya tavuk döner satılıyor, tabelasını gördüm. Martı eti olmasın o ?
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