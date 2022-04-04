HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pendik’ten Mersin’e gidip 230 bin TL'ye araç aldılar! Polisten gelen telefonla yıkıldılar

Pendik’ten Mersin’e gidip 230 bin TL'ye araç aldılar! Polisten gelen telefonla yıkıldılar

04.04.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te oğlu Batuhan Uçar’a üniversite hediyesi olarak otomobil almak isteyen baba Eren Uçar, bulduğu bir otomobili almak için Pendik’ten Mersin’e gitti. 230 bin TL ödeyerek aldığı otomobil ile İstanbul’a gelen baba, polisin telefonu üzerine aracın motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince şok yaşadı. Baba Uçar, ''Kriminal raporu sonuçlanınca yıkıldık. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Çocuğumun psikolojisi bozuldu'' açıklamalarında bulundu.

Pendik’ten Mersin’e gidip 230 bin TL'ye araç aldılar! Polisten gelen telefonla yıkıldılar

Pendik’te yaşayan Eren Uçar, üniversiteyi kazanan oğlu Batuhan Uçar’a Mart 2021’de hediye olarak araba almak istedi. Yaptığı araştırmalar sonucu Mersin’de bir araç bulan baba Eren Uçar aracı satın almak için Mersin’e gitti. Araç sahibiyle anlaşan Uçar, 230 bin TL değerinde Honda Civic model aracı noter huzurunda satın aldı. Baba Uçar, ekspertiz sonucu olumlu olan araçla İstanbul’a geldi. Muayenesi biten aracını ekim ayında tekrar muayeneye götüren Eren Uçar, 2022 ocak ayında polisten gelen telefonla şok oldu.

18 Şubat’ta gelen kriminal raporuna göre aracın şase ve motor numarasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Aracının 'change' oluğunu öğrenen ve aracına tedbir konulan Eren Uçar, ”Üniversiteye giden oğluma araç almak için araştırma yaptım. Mersin’de bir araç bulduk. Aracın temiz olması herhangi bir boyasının olmaması hoşumuza gitti. Aracı almak için Mersin’e gittik. Mersin’deki ekspertize götürdük ve yapılması gereken bütün işlemleri yaptırdık” dedi.

Screenshot_3

''KRİMİNAL RAPORU SONUÇLANINCA YIKILDIK''

Eren Uçar, ”Satış gerçekleştikten sonra İstanbul’a geldik. 3-4 ay geçtikten sonra aracımızı muayenesini yaptırdık Kurtköy muayene istasyonunda. 4 ay sonra emniyetten telefon geldi ve aracımızın kriminal inceleme için istediler. Kriminal raporu sonuçlanınca yıkıldık. Bize gelen raporda dediklerine göre, farklı bir aracın şase numarasını bu araca yerleştirmişler. Bunu da hiç kimse fark etmemiş. Motor numarasını da silip düzelterek farklı bir numara yazmışlar. Yaklaşık olarak 230 bin TL ödemiştik. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz ve suçluların gerekli cezayı almasını istiyoruz. Çocuğumun psikolojisi bozuldu.” şeklinde konuştu.

Screenshot_4

Screenshot_5

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Şoförden olmayanlar insin' demişti: Geldiğimde otobüs bomboştu'Şoförden olmayanlar insin' demişti: Geldiğimde otobüs bomboştu
Rusya'dan çok konuşulacak sözler: Erdoğan gibi çok az insan varRusya'dan çok konuşulacak sözler: Erdoğan gibi çok az insan var
Kuzey Kore'den tehdit gibi açıklama: Tam bir savaş...Kuzey Kore'den tehdit gibi açıklama: Tam bir savaş...
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul Pendik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Yer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildiler, 3,5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında

Yer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildiler, 3,5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında

Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kızını kaçırdı! Polislerden kaçmak isterken uçuruma sürdü

Kızını kaçırdı! Polislerden kaçmak isterken uçuruma sürdü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.