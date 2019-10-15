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Pendik'te iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Restoranın baca kısmında çıkan ve kuaför salonuna sirayet eden yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, bir restoranın baca kısmında çıkan ve bitişikteki kuaför salonuna sirayet eden yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Gökay Sokağı'ndaki bir restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bitişikteki kuaför salonuna da sıçradı. Kapalı olan salonun havalandırma kısmından dumanlar çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına ilk olarak çatıdaki baca boşluğundan müdahale etti. Kapalı olan iş yerinin kepenginin açılması için de çalışma başlatıldı.

Kepengin açılmasıyla kuaför salonuna giren itfaiye ekipleri dumanı tahliye etti.

Yangın nedeniyle kuaför salonunda hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
işyeri pendik yangın

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