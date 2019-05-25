Pendik'te kamyonet devrildi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA)-PENDİK'te kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaranırken, yanında bulunan yolcu kazaya yara almadan atlattı.

Kurna köyü Şile bağlantı yolu üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana gelen kazada iddialara göre 34 FV 8156 plakalı kamyonetin sürücüsü Kadir Gül yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet kayarak, devrildi. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazanın olduğu yerde dubalarla güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri kamyonun ön camını sökerek içerideki yaralı sürücüyü dışarı çıkardı. Yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye götürülürken hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"VİRAJI ALAMADIK"

Kamyonette olan diğer yolcu Tufan Tetik ise kazayı yara almadan atlattı. Tetik, "Virajı alamadık. Araba kaymaya başladı. Toparlayamayınca devrildi." dedi.

(FOTOĞRAF)



