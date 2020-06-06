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Pendik’te pazarda bıçaklı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 09:02 | Son Güncelleme

Pendik'te semt pazarında esnaflar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1’i ağır 4 pazarcı yaralandı.

Pendik’te pazarda bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, Pendik sahilde kurulan semt pazarında sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, pazar esnafları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı. Bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansa alınarak Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pazar yerinin güvenlik görevlisi Murat Yıldırım, "Noktadaydım. Tam sese kapıya çıktım. Yerler hep kandı. Kavgaya karışan pazar esnafı akrabalar. Biri yerde yatıyordu, 4 yerinden bıçaklanmıştı. Durumu biraz ağırdı. 3-4 kişi daha yaralıydı. Ufak tefek bıçaklanmadan kaynaklanan. Polis ve ambulansı çağırdım. Arkadaşlar ivedi bir şekilde gelerek olaya müdahale ettiler. Kavganın nedenini bilmiyoruz. Kendi aralarında çıkan bir sorun. Hepsi pazarcıydı" dedi.

Öte yandan, pazar esnafı çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

Pendik’te pazarda bıçaklı kavga: 4 yaralı

(İHA)

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