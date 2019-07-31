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Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:39 | Son Güncelleme

PENDİK'te aynı yönde seyrederken tartıştıkları otomobilin yanına araçlarıyla yaklaşan kişiler, sürücüye sopayla saldırdı.

İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te aynı yönde seyrederken tartıştıkları otomobilin yanına araçlarıyla yaklaşan kişiler, sürücüye sopayla saldırdı. Sürücü, sopalı saldırıdan manevra yaparak, kurtulmaya çalışırken o anlar arkadan gelen başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Pendik, D-100 karayolunda kaydedildi. Ankara istikametinde ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı. Bir süre sonra sürücüler araçlarını yan yana sürmeye başladı. Otomobildekilerden biri yanında seyrettikleri araçtakilere sopayla saldırdı. Diğer sürücü sopalı saldırıdan manevra yaparak, kurtulmaya çalıştı. O anlar arkadan gelen bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

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