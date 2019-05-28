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PENDİK'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA Pendik, TEM bağlantı yolunda 2 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Pendik, TEM bağlantı yolunda 2 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyonetlerden biri devrilirken, trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kaynarca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde seyir halinde olan 2 otomobil ve 2 kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazada kamyonetlerden biri yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik polislerinin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Devrilen kamyonetin görüntüsü
-Araç sürücülerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Araçların kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler

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