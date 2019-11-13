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Pendik'teki cinayetin zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:13 | Son Güncelleme

Pendik'teki cinayetin zanlıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi 2 kişinin yaralanması olayına karışan 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 yıllık evli olan Arif E. (31) ve Gülden E. (28) aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanma sürecine girdi. Gülden E. İzmit'te yaşayan ailesinin yanına taşındı. Çiftin bir yakınlarının 10 Kasım'da Pendik'teki düğününe iki aile de davet edildi.

Düğüne katılmak üzere Pendik Kavakpınar Mahallesi Yenihasır Caddesi üzerindeki salon önünde karşılaşan ailelerden, erkek tarafı otomobilin bagajındaki pompalı tüfekle kız tarafına ateş açtı. Açılan ateşte Gülden E'nin ağabeyi Şenol K. (38) olay yerinde hayatını kaybederken, babası Ellez K. ve kardeşi Murat K. yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis, 11 Kasım'da Pendik'te düzenlediği baskında Arif E, Haydar E. (65), Cemal E. (39), Hüseyin E. (41) Mert E. (22) ve 16 yaşındaki E.E'yi gözaltına aldı. Yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Yapılan çalışmada olayda tüfeği 16 yaşındaki E.E'nin kullandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde yaşı küçük şüpheli E.E'nin otomobilin bagajından pompalı tüfeği aldığı, olaydan sonra kaçtığı anlar görülüyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Cinayet Büro Amirliği pendik

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