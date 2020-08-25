Penguenlerin Antarktika'ya başka yerden geldiği keşfedildi

ABD'nin Berkeley kentindeki Kaliforniya Üniversitesi'nden (UC Berkeley) araştırmacılar dünyanın diğer bölgelerindeki müze ve üniversitelerle işbirliği yaparak 18 farklı penguen türünden alınan kan ve doku örneklerini inceledi.

Araştırmacılara göre penguenler 22 milyon yıl önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da kökenlendi ardından kral ve imparator penguenlerin ataları bu gruptan ayrılarak büyük ihtimalle gıda bolluğu nedeniyle Antarktika sularına doğru hareket etti.

Penguenlerin bin yıllık bir dönem içindeki hareket ve çeşitlenmesini zamanda geriye dönük şekilde incelemek için genetik bilgilere bakan araştırmacılar, hakemli bilimsel yayın Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde pazartesi yayımlanan makalede şu ifadelere yer verdi:

"Sonuçlarımız penguen taç grubunun Miyosen dönemde daha önce düşünüldüğü gibi Antarktika değil Yeni Zelanda ve Avustralya'dan kökenlendiğini ortaya koydu. Penguenler ilk olarak ılıman ortamlarda yaşadı ardından soğuk Antarktika sularına yayıldı."