HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Penguenlerin Antarktika'ya başka yerden geldiği keşfedildi

Penguenlerin Antarktika'ya başka yerden geldiği keşfedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

ABD'li bilim insanları penguenlerin milyonlarca yıl önce Antarktika'ya Avustralya ve Yeni Zelanda'dan geldiğini ortaya koydu.

Penguenlerin Antarktika'ya başka yerden geldiği keşfedildi

ABD'nin Berkeley kentindeki Kaliforniya Üniversitesi'nden (UC Berkeley) araştırmacılar dünyanın diğer bölgelerindeki müze ve üniversitelerle işbirliği yaparak 18 farklı penguen türünden alınan kan ve doku örneklerini inceledi.

Araştırmacılara göre penguenler 22 milyon yıl önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da kökenlendi ardından kral ve imparator penguenlerin ataları bu gruptan ayrılarak büyük ihtimalle gıda bolluğu nedeniyle Antarktika sularına doğru hareket etti.

Penguenlerin bin yıllık bir dönem içindeki hareket ve çeşitlenmesini zamanda geriye dönük şekilde incelemek için genetik bilgilere bakan araştırmacılar, hakemli bilimsel yayın Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde pazartesi yayımlanan makalede şu ifadelere yer verdi:

"Sonuçlarımız penguen taç grubunun Miyosen dönemde daha önce düşünüldüğü gibi Antarktika değil Yeni Zelanda ve Avustralya'dan kökenlendiğini ortaya koydu. Penguenler ilk olarak ılıman ortamlarda yaşadı ardından soğuk Antarktika sularına yayıldı."

Araştırmanın bulguları kral ve imparator penguenlerin diğer penguen soylarının "kardeş grubu" olduğu teorisini de doğruluyor.

Penguenler günümüzde Avustralya, Yeni Zelanda, Antarktika, Güney Amerika, Güney Atlantik, Güney Afrika, Hint Okyanusu adaları ve subtropikal bölgelerde bulunuyor.

Araştırmada ayrıca henüz bilimsel sınıflandırılması yapılmamış yeni bir penguen soyunun varlığı da keşfedildi.

İKLİM KRİZİ TEHDİDİ

Çalışmanın sonuçları penguenlerin değişen iklimlere uyum kapasitesine ışık tutsa da iklim krizinin bu canlılara tehdit ettiğine vurgu yapıldı.

Çalışmanın baş yazarlarından UC Berkeley'de biyoloji profesörü Rauri Bowie "Bu canlıların farklı habitatlarda yaşayabilecek şekilde çeşitlenmesinin milyonlarca yıl aldığını vurgulamak istiyoruz. Okyanusların şu anki ısınma ölçeğiyle penguenler bu kadar hızlı şekilde değişen iklime uyum gösteremeyecek" dedi.

Antarktika'daki bazı penguen kolonileri son 50 yılda iklim değişikliği sebebiyle yaklaşık yüzde 75 oranında azalma gösterdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Birkaç haftalık albino kanguru ortadan kaybolduBirkaç haftalık albino kanguru ortadan kayboldu
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
İsveç’te 'Arap Partisi' kuruldu
İsveç’te 'Arap Partisi' kuruldu
Meksika Körfezi'nde alabora olan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı
Alabora olan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı
Birkaç haftalık albino kanguru ortadan kayboldu
Birkaç haftalık albino kanguru ortadan kayboldu
Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Saba Sahar Kabil'de silahlı saldırıda vuruldu
Afganistan'ın ilk kadın yönetmenine silahlı saldırı
Köpekler araba camından kafalarını çıkarmayı neden sever?
Köpekler araba camından kafalarını çıkarmayı neden sever?
Yunanistan'dan kritik Türkiye açıklaması!
Yunanistan'dan kritik Türkiye açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.