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Penis eğriliği: Peyronie hastalığı tanımı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

31.12.2020 10:12 | Son Güncelleme:
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Penis eğriliği: Peyronie hastalığı tanımı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Her yaştan erkeği etkileyebilen bir sağlık sorunu olarak tanımlanan penis eğriliği tedavi edilmezse pek çok probleme neden olabilir. Penis eğriliği yani peyronie hastalığı nedir, neden olur ve tedavisi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, sorularınızın yanıtları burada!

Penis çevresini saran ve Tunika Albuginea olarak adlandırılan koruyucu kılıfın yapısında meydana gelen değişimler peyronie hastalığına neden olur. Özellikle kollajen yapının miktarında azalma meydana gelirse, bölgesel şekilde sert plak oluşumları gözlenir. Bu durum özellikle ereksiyon haline geçen peniste eğrilik, kıvrılma ya da kısalma gibi durumlara neden olur. Peyronie hastalığı bazen aniden meydana geldiği gibi, bazen de yavaş yavaş gelişebilir.

Peyronie Hastalığı Nedir?

Peyronie hastalığı, penisin ağrılı ereksiyon durumu ve eğriliklerine verilen genel bir addır. Halk arasında penis eğriliği olarak da bilinen bu hastalık, tedavi edilmezse zamanla erektil disfonksiyon yani sertleşme problemine neden olabilir. Her bir penis, şekil ve büyüklük bakımından farklıdır. Genel olarak penisin kavisli bir yapıda olması çoğunlukla endişe verici olmasa da peyronie nedeniyle oluşan eğrilik ciddi ağrılara neden olan özellik taşır.

Peyronie hastalığına neden olan temel etmen, penisin içerisinde yer alan fibröz skar doku gelişimidir. Bazı durumlarda kendiliğinden iyileşse de çoğu zaman ya sabit kalır ya da kötüye doğru gider. Penis eğriliği, cinsel birleşmeyi etkileyecek kadar problem yaratırsa mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Peyronie Hastalığı Neden Olur?

Peyronie hastalığına sebep olan faktörler tam olarak bilinmemekle birlikte aslında pek çok etkenin sebep olabileceği öngörülür. Propanolol ve metotreksat gibi ilaçların uzun süreli kullanımı, E vitamini eksikliği, genetik yatkınlık, gut hastalığı, yoğun sigara kullanımı, diyabet, minör travmalar ya da idrar yollarına uygulanan cerrahi girişimler peyronie hastalığına neden olabilir.

Genel düşünceye kadar peyronie hastalığının ortaya çıkması, penisin defalarca yaralanması nedeniyledir. Bu bağlamda yoğun cinsel ilişki, penise alınan travma ya da spor aktiviteleri yaralanmalara neden olabilir. Eğer iyileşme sürecinde skar dokusu düzensiz formda iyileşirse, daha sonraki zamanlarda eğrilik oluşabilir. Çünkü penis sertleştiğinde, yara dokusunun yer aldığı alan genişleyemediğinden penis bükülü formda kalır. Bu durum çoğunlukla acı vericidir ve uzun vadede şekil bozukluğuna sebep olur.

Peyronie Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Peyronie hastalığının belirtileri birden ortaya çıkabileceği gibi yavaş yavaş da gelişebilir. Bu nedenle ilk belirtiler ortaya çıktığı anda zaman kaybetmeden bir doktora görünmek gerekir. Peyronie hastalığı belirtileri arasında en yaygın görülenler şunlardır:

  • Penisin kısalması
  • Penisin deri dokusu altında yara dokusunun varlığı
  • Peniste görülen belirgin kıvrılma hali
  • Ereksiyon zorluğu
  • Penisin erekte halinin devam ettirilememesi
  • İdrar yapmada zorluk

Peyronie hastalığına dair belirtiler görülmeye başladığında tedavi planlanmazsa zamanla durum kademeli şekilde kötüye gidecektir. Genellikle ereksiyon nedeniyle oluşan ağrı ve sızılar ortalama 1-2 yıl içinde yok olsa da, oluşan eğrilik ve skar doku varlığı kalıcı olabilir.

Peyronie Hastalığı Teşhisi Nasıl Yapılır?

Peyronie hastalığının tanısının konulabilmesi için öncelikle bir üroloji uzmanına tedavi olmak gerekir. Hasta öyküsü ve fizik muayenesi sırasında hastalık tanısı konabilir. Özellikle hasta öyküsü alınırken, hastalığın ne zamandan beri var olduğu, seyri, hastanın kullandığı ilaçlar, yaşam alışkanlıkları, ereksiyon sırasında ağrı olup olmadığı gibi durumların ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekir.

Hasta fizik muayenesi sırasında ayrıca penisin plak muayenesi yapılır ve penis boyu ölçülür. Mümkünse hastadan ereksiyon sırasında penisinin fotoğrafının çekilmesi istenir. Eğer hasta kendi kendine ereksiyon haline geçemezse, penise ilaç verilir ve yapay ereksiyon halinde fotoğraf çekmesi talep edilir.

Tanı konulma aşamasında başvurulan diğer bir yöntem renkli doppler ultrasonografi incelemeleridir. Bu yöntemle penisin damar yapıları ayrıntılı olarak incelenebilir. Öte yandan dinamik infüzyon kavernozometri, kavernozografi ve noktürnal penil tümesans incelemeleri de yapılabilir.

Peyronie Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Peyronie hastalığı tedavisi planlanırken öncelikle hastalar bu sorunun hiçbir hayati tehlikesi olmadığı konusunda bilgilendirilir. Daha sonra hastalık seviyesine göre oral E vitamini başlanır. Kullanımı kolay olan E vitamini, ucuz ve yan etki bakımından da hafif bir ilaçtır. Alınan E vitamini sayesinde penisteki plak boyutlarında yüzde 20 oranında küçülme ve yüzde 30'a kadar penis eğriliği düzelmesi sağlanabilir.

Peyronie tedavisinde diğer tedavi yöntemleri konservatif tedavileri içerir. Bu tür tedavi yöntemleri özellikle hastalığın 6 ila 18 ay arasındaki akut döneminde uygulanabilir. Lazer tedavisi, ultrason tedavisi, radyasyon tedavisi, ESWT tedavisi gibi yöntemler az da olsa fayda sağlayabilir.

Peyronie hastalığının son aşamadaki tedavisi için cerrahi girişimlere başvurulabilir. Tedavi sürecinde en az 1 yıl beklenmesi istenir ve hastalık diğer tedavilere yanıt vermezse cerrahi girişime başvurulur. Cerrahi tedavi prosedürleri seçenekleri arasında penil implantlar, skar dokusunun operasyonla uzaklaştırılması ve etkilenen alanın kısaltılması gibi çözümler mevcuttur.

Peyronie Hastalığı Kendiliğinden Geçer Mi?

Peyronie hastalığı çoğu zaman hafif seyredebilen bir hastalıktır. Hastalığının ilk bulguları ortaya çıktığında mutlaka bir uzman doktor muayenesi önerilir. Yapılan incelemelerde hastalığın güncel şiddeti değerlendirilir. Bazı durumlarda herhangi bir şey yapmaya gerek kalmaz ve hastalık kendiliğinden geçebilir. Ancak rutin takip sonucu düzelme yoksa ve hastalık ilerlemeye devam ediyorsa tedaviye başlanır. Özellikle hastalığın ilerleme seviyesi ve şikayetlerin derecesine bakılarak, medikal ya da cerrahi tedavi uygulamalarına başlanır.

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