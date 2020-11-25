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Penis kıran pozisyonlar... Seks yaparken bu pozisyonlar penis kırıyor!

fadoncu fadoncu
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Erkekler ve cinsellik üzerine yapılan son dönem çalışmalarından birisi de, erkekleri cinsel hayatları boyunca en çok etkileyen ve penislerinin kırılmasına neden olan pozisyonlar. Evet yanlış duymadınız, penis kırılır mı demeyin. Araştırmalara göre bazı pozisyonlar penis kırıyor. İşte penis kıran tehlikeli pozisyonlar...

Penis kıran pozisyonlar... Seks yaparken bu pozisyonlar penis kırıyor!

International Journal of Impotence Researc'ın yaptığı araştırmaya göre bazı tehlikeli pozisyonlar erkeklerin penislerinin kırılmasına neden oluyor. Penisi kırılan 90 erkek üzerinde yapılan araştırmada cinsel beraberlik yaşarken, bir kadının pelvik kemiğine çarparak bile penis kırılıyor. Peki penis hangi pozisyonlarda kırılır? Penis için tehlikeli pozisyonlar nelerdir?

HANGİ POZİSYONLARDA PENİS KIRILIR?

The New York Post'un haberine göre, International Journal of Impotence Researc'ın yaptığı araştırmada bazı pozisyonlar erkekler için acı sonuçlara neden oluyor. Misyoner ve doggy pozisyonunda bile kırılma riski olan penisten, kırılma sırasında da ses geliyor.

Birçok erkeğin mastürbasyon yaparken bile penislerini kırabileceğini açıklayan araştırmacılar, ani hareketler sonucu kırılan penisin hemen fark edildiğini açıklıyor. Penis kırığının en çok fark edilmesine neden olan durum ise, kırık olduğu sırada çatlama sesinin de gelmesi. Araştırmacılar bu durumun, “doku yırtılması” anlamına geldiği ifade ediliyor.

PENİS KIRILIRSA NE YAPMALI?

Penis kırılmaması için ereksiyon halindeki ve cinsel hazzı korumak için bu duruma devam eden organa hassas ve narin davranmak gerekiyor. Penis kırığını engellemek için penise aşırı bir kuvvetle bulunulmaması oldukça önemli.

Cinsel ilişki sırasında penisi kırılan bir erkeğin ilişkiye devam etmemesi ve doktora başvurmasının oldukça önemli olduğu kaydediliyor.

Cinsel pozisyonlardan en az ilgi gören misyoner pozisyonunda dahi penis kırılıyor ve bu pozisyon penis kırığına neden olan en tehlikeli ikinci pozisyon olarak görülüyor.

PENİS İÇİN RİSKLİ POZİSYONLAR

Araştırmacılar, 18 ve 66 yaş arası penisi kırılan 90 erkeği incelendiğinde, hangi pozisyonlarda penis kırılır, hangi pozisyonlar erkekler için zararlıdır sıralaması yaptı. İşte penis kırılmasına neden olacak o sıralama;

1) Mastürbasyon veya penis manipülasyonu

2) Misyoner pozisyonu

3) Doggy stili konumu

4) Kadının üstte olduğu durum

5) Sağlam kuvvet travması

6) Kırık penis üzerinde devam eden cinsel birliktelik

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