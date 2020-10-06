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Pentagon’da koronavirüs alarmı! Çok sayıda üst düzey komutan karantinada

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2020 21:19 | Son Güncelleme

ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray’in koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurmasının ardından, Pentagon’da alarm verildi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ordu komutanının kendilerini karantinaya aldıkları belirtildi.

Pentagon’da koronavirüs alarmı! Çok sayıda üst düzey komutan karantinada

ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

ABD Sahil Güvenlik’inden yapılan açıklamada, “ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray’in, koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi hafif semptomlar gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Ray’in koronavirüse yakalanmasının ardından, Pentagon’da alarm verildi. ABD medyası, aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in de bulunduğu çok sayıda üst düzey ordu komutanının kendilerini önlem olarak karantinaya aldıklarını duyurdu.

CHARLES RAY, GEÇEN HAFTA PENTAGON’DA TOPLANTILARA KATILDI

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Komutan Yardımcısı Ray'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve diğer üst düzey askeri liderlerle görüşmek üzere geçen hafta Pentagon'da bulunduğunu biliyoruz. Bazı toplantı katılımcıları diğer Servis Şeflerini de içeriyordu. Ek temas takibi yapıyor ve uygun önlemleri alıyoruz” denildi. (DHA)

Pentagon’da koronavirüs alarmı!

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