Pentagon: Salgının tamamen bitmesi aylar sürebilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının tamamen bitmesinin aylar alabileceğini ve ordunun gereken her şekilde yardım edeceğini ifade etti.

Pentagon binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Bunun en azından birkaç ay süreceğine dair planlama yapmamız gerektiğine inanıyorum, gerekli tüm önlemleri aldık" dedi ve ekledi:

"En sonunda, birkaç aylık periyottan sonra bu salgını atlayacağız."

Aynı basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, salgının ne kadar süreceğinin belli olmadığını ve diğer ülkelerin modellerine bakıldığında yaz ortasına kadar devam edebileceğini söyledi. Milley, "Bu modeller ABD için geçerli mi bilmiyorum, ama geçerliyse Mayıs sonu, ya da Temmuz kadar sonra olabilir" dedi.

Orduda, uçak taşıyıcı gemi Theodore Roosevelt'te görev yapan üç Bahriyeli askerde yeni tip Koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Gemi, 15 gün kadar önce Vietnam'da demirlemişti.

ABD'de şu ana kadar 50 binden fazla kişide virüs tespit edildi ve 600'den fazlası hayatını kaybetti.

