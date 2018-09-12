HABER

Pentagon Sözcüsü Pahon: Türk askeri Menbiç'e girmeyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin sınır güvenliği için İdlib’te alacağı tedbirlere saygı duyacaklarını söyledi. Ankara ile Washington’un geçen haziran ayında anlaştıkları Menbiç yol haritasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü de belirten Pahon, Türk askerinin Menbiç’in içine girmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Pentagon Sözcüsü Pahon: Türk askeri Menbiç'e girmeyecek

Eric Pahon, Ankara ile Washington'ın geçen haziranda üzerinde anlaştığı Menbiç yol haritası uyarınca Türk askerlerinin Menbiç içine girmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Pahon, iki ülkenin hazırlık yaptığı ortak devriyenin şehrin merkezinde değil, dışında gerçekleşeceğini kaydetti.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Pahon, Türkiye'nin İdlib halkını korumak için buraya Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) 20 bin kişi göndermeye hazırlandığına ilişkin haberleri de değerlendirdi. Pentagon Sözcüsü, "Türkiye'nin güney sınırında kendi güvenlik kaygılarını gidermek için atacağı adımlara saygı duyarız" dedi.

'ANKARA'NIN YOL HARİTASI ŞİKÂYETİNİ BİLİYORUZ'

Çamlıbel'in soruları ve Pahon'un verdiği yanıtlar şöyle:

Türkiye'nin İdlib halkının güvenliğini sağlamak için 20 bin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçısını buraya göndermeye hazırlandığı yönünde haberler var. ABD'nin bununla ilgili çekincesi olur mu?

Bu onların üstesinden gelmeye çalışacağı bir felaket olacak. Bizim nihai amacımız binlerce insanın ölmesinin ve yerlerinden edilmesinin önlenmesi. Bunların yaşanması Suriye'deki genel durumun daha da kötüleşmesine neden olur. El Kaide ve diğer aşırıcı gruplar genelde bu tür durumları kendi nüfuz alanlarını genişletmek için kötüye kullanıyor. Ve İdlib bölgesinde bazı El Kaide cepleri olduğunu biliyoruz. Orası sonuçta Türkiye'nin güney sınırı ve burada yaşananlarla ilgili kaygıları var. Ne yapmaları gerektiğine kendileri karar verecek. Zaten İdlib'de bir şey yaşanmasa bile Türkiye'nin güney sınırında radikaller ve sığınmacı akışı nedeniyle zaten pek çok sorunu var.
Dolayısıyla da kendi sınırlarında güvenliği nasıl sağlama arzusunda iseler buna saygı duyarız."
**

    • O halde Türkiye'nin İdlib içine doğru genişleyen bir tampon bölgeyi kontrol etmesiyle bir probleminiz yok. Doğru mu?
      **
      Olası bir tampon bölgenin sınırlarını belirlemek onların kendi kararı. Bu bizim söyleyebileceğimiz bir şey değil. Eğer Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için yapması gereken buysa ve bunu yaparken bizim faaliyetlerimize engel olmuyorsa bizim söyleyecek bir şeyimiz yok."

— Ankara'nın Suriye sınırındaki hangi hamlesi ABD açısından kırmızı çizgi olur?

Bizim açımızdan sorun eğer kendi adamlarımız ya da birlikte çalıştığımız güçler tehlikedeyse ortaya çıkıyor. Ama Menbiç'te bu konuyu da çözmek için çalışıyoruz. Biliyorsunuz bir dönem orada gerilim vardı. Gerçi Türkiye'nin bugün orada gerekeni yapmadığımızı söylediğini biliyorum.

'MENBİÇ ASKERİ KONSEYİ İŞLER DURUMDA'

— Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD'nin Menbiç için geçen haziranda iki ülke arasında onaylanan yol haritasının uygulanmasını savsakladığını söyledi.

Bu son derece karmaşık bir sorun ve çözülmeye çalışılıyor. Türkiye'ye eğitim için ekipman gönderdik, eğitim sahası kurduk ve personel de gönderdik. Lojistik planlamalar zaman alıyor. Telsizle nasıl haberleşeceğiz, silah sistemlerini nasıl yerleştireceğiz,bu konuların hepsi hazırlık istiyor. Bunun iki taraf için de Menbiç halkı için de güvenli bir biçimde gerçekleşmesini istiyoruz."

— Bahsettiğiniz işin teknik boyutu, bir de yönetim boyutu var ki Türkiye, Menbiç Askeri Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasının yol haritasının bir parçası olduğunu söyleyegeldi. Menbiç Askeri Konseyi ne oldu?

Hâlâ işler durumda.

— Aynı kişilerle mi?

Bu da Türkiye ile üzerinde çalıştığımız konulardan biri. Türkiye Menbiç Askeri Konseyi'nde PKK'lıların olduğunu söylüyordu. İçinde bulunduğumuz uzun süreç bu elemenin yapılacağı süreç. Onların kötü adam dediklerini çıkartıp iyi olanları tutma süreci. Bu yapının içini tamamen boşaltmak istemiyoruz. Herkesin beraber çalışmakta mutabık olacağı kişilerin kimler olduğunu tespit etmemiz lazım. Bu süreç üzerinde henüz çalışma aşamasındayız."

— İki hafta önce ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Menbiç'teki tüm YPG/PYD unsurlarının çekildiğini söylemişti. Demek ki tam olarak öyle değil.

General Dunford bölgenin güvenliğini sağlayan üniformalı YPG'lileri kastetti. Menbiç Askeri Konseyi'nin yüzde 60'ı Arap, geri kalan yüzde 40'ın içinde Kürtler de var. Türkler, bu kişilerin PKK ya da PYD üyesi olmadığından emin olmak istiyor.

'TÜRK ASKERİ MENBİÇ'E GİRMEYECEK'

— Bu süreç Türk ve ABD askerleri Menbiç'te ortak devriyeye başladıktan sonra mı tamamlanacak?

Bakın, yol haritası beraber çalışabilmemiz için genel bir anlaşmaydı ve biz şimdi bundan sonraki adımları inşa ediyoruz. Öngörülebilir bir gelecekte Türkler Menbiç'e girmeyecek. Şehir merkezi içinde olmayacaklar.

— Ama Türk tarafı hep başından beri ‘Menbiç'in güvenliğini Amerikalılarla birlikte biz sağlayacağız' dedi. Yol haritası uyarınca durum bu değil mi?

Türkler şehrin içine gelmeyecek.

— O zaman anlaşma Türk askerlerinin sadece şehrin dış sınırında devriye yapmasını mı öngörüyor?

Ortak devriye şehir merkezinde olmayacak, şehrin dışında olacak.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendiReza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi
Avusturya Türkiye'de gözaltına gazetecinin serbest bırakılmasını talep ettiAvusturya Türkiye'de gözaltına gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pentagon ABD Pahon Türk askeri Menbiç Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çöplükte keşfedilen plastik yiyen mantar yeni bir umut mu?

Çöplükte keşfedilen plastik yiyen mantar yeni bir umut mu?

Putin ve Şi Cinping krep hazırladı

Putin ve Şi Cinping krep hazırladı

Osmanlı torunu Brezilya devlet başkanı mı olacak?

Osmanlı torunu Brezilya devlet başkanı mı olacak?

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

ABD'de okul bahçesinde silahlı saldırı

ABD'de okul bahçesinde silahlı saldırı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.