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Pentagon'un yeni oyuncağı: Düşmanlarını eritecekler!

15.12.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Pentagon'un yeni oyuncağı: Düşmanlarını eritecekler!

Pentagon, ABD ordusu için geliştirdiği 'mikrodalga silahları' projelerine hız verdi. Savaş jetlerine entegre edilmesi beklenen 'sessiz' silahlarla, düşman kuvvetlerinin elektronik sistemlerinin eritilmesi planlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) üzerinde çalıştığı son silah projesi uluslararası basının gündemine oturdu. The Times’ın haberine göre Pentagon, ABD ordusuna ‘mikrodalga silahlar’ geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Henüz araştırma aşamasında olan ve savaş jetlerine entegre edilmesi beklenen silahlarla, düşman kuvvetlerinin elektronik sistemlerinin hedef alınması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda benzer bir çalışma B-52 uçaklarının bombaları üzerinde denenmişti. Yapılan test uçuşlarında, yüksek mikrodalga gücüne sahip savaş başlıklarıyla uçan B-52 uçakları, 1100 kilometre menzille elektronik hedefleri başarıyla eritmişti

RADAR VE SENSÖRLERİ HEDEF ALIYOR

Pentagon’un ana araştırma kurumu olan Darpa’nın sözcüsü, son çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Savaş uçakları için elektronik savaşa yönelik aktif bir çalışma var. Düşman radarları ve sensörlerini hedef alan bu çalışma gizli ve şu an için tartışmaya kapalı” dedi.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden Douglas Barrie ise, “ABD, İngiltere, Çin ve Rusya’da söz konusu sistemlere yönelik çok sayıda araştırma yürütülüyor. Ancak bunların hepsi gizli” ifadelerini kullandı.

ALEV YA DA PATLAMA YOK

ABD ordusu için projeler geliştiren Raytheon’un direktörü Misty Holmes, mikrodalga silahların sessiz bir sisteme sahip olduğunu vurgulayarak, “Ne alev ne de patlama görülmüyor. Görünen tek şey gökyüzünden düşen insansız hava araçları” diye konuştu.

ÇİN, HİNDİSTAN’A KARŞI KULLANDI İDDİASI

Mikrodalga silahları son olarak Çin ve Hindistan arasındaki gerilimde gündeme gelmişti. Çin ordusunun Himalayalar’da Hindistan birliklerine karşı mikrodalga silahları kullandığı öne sürülmüştü. Çinli yetkililer, öldürücü olmayan silahın kullanımıyla Hint askerlerinde bilinç kaybı ve ciltte kaşınma ile tahribat oluştuğunu savundu. Hindistan bu iddiaları reddetti.

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