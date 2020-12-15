Pentagon'un yeni oyuncağı: Düşmanlarını eritecekler!

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) üzerinde çalıştığı son silah projesi uluslararası basının gündemine oturdu. The Times’ın haberine göre Pentagon, ABD ordusuna ‘mikrodalga silahlar’ geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Henüz araştırma aşamasında olan ve savaş jetlerine entegre edilmesi beklenen silahlarla, düşman kuvvetlerinin elektronik sistemlerinin hedef alınması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda benzer bir çalışma B-52 uçaklarının bombaları üzerinde denenmişti. Yapılan test uçuşlarında, yüksek mikrodalga gücüne sahip savaş başlıklarıyla uçan B-52 uçakları, 1100 kilometre menzille elektronik hedefleri başarıyla eritmişti

RADAR VE SENSÖRLERİ HEDEF ALIYOR

Pentagon’un ana araştırma kurumu olan Darpa’nın sözcüsü, son çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Savaş uçakları için elektronik savaşa yönelik aktif bir çalışma var. Düşman radarları ve sensörlerini hedef alan bu çalışma gizli ve şu an için tartışmaya kapalı” dedi.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden Douglas Barrie ise, “ABD, İngiltere, Çin ve Rusya’da söz konusu sistemlere yönelik çok sayıda araştırma yürütülüyor. Ancak bunların hepsi gizli” ifadelerini kullandı.