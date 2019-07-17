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Pentagon’dan F-35 açıklaması: "Türkiye’nin katılımı askıya alındı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 23:02 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin F-35 programına olan katılımın askıya alındığını ve 31 Temmuz itibari ile de programdan çıkarılma işlemlerinin tamamlanacağını aktardı.Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığından Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlamasından sonra, F-35 savaş uçakları programına katılımıyla ilgili açıklama yapıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin F-35 programına olan katılımın askıya alındığını ve 31 Temmuz itibari ile de programdan çıkarılma işlemlerinin tamamlanacağını aktardı.

Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığından Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlamasından sonra, F-35 savaş uçakları programına katılımıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin F-35 programına olan katılımın askıya alındığını ve 31 Temmuz itibari ile de programdan çıkarılma işlemlerinin tamamlanacağı kaydedildi.

Pentogan’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan Savunma Alımları Müsteşarı Elen M Lord, Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının programa etkilerinin minimum olacağını söyleyerek “F-35’leri tek başımıza üretebiliriz” dedi. Programda yer alan tüm ülkelerin Türkiye’nin programdan çıkartılmasını kabul ettiğini ifade eden Lord, Türk ekibinin F-35 bilgilerine ulaşımının kesildiğini ve ilgili tüm personelin 31 Temmuz tarihine kadar ABD’den ayrılacağını duyurdu.

“Defalarca uyardık”
Lord ayrıca “Türkiye ile hala çalışmaya devam edeceğiz” diyerek, ABD hükümetinin Patriot savunma sistemlerini defalarca teklif ettiğini savundu. Lord, 2017 yılından beri Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleri ile ilgilendiğini açıkça beyan ettiğini o dönemden bugüne kadar ABD hükümetinin tüm yetkililerinin bunun var olan sistemler ile uyumsuzluğu konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu söyledi. S-400 sistemlerinin yanında özellikle F-35 programının ve özellikle hayalet uçak kapasitesi ile ilgili çalışmaların yapılamayacağını ifade den Lord, kararların gelecekteki gelişmelere göre değişebileceğini söyledi.

“F-35 projesi içerisinde Türkiye’nin yer almaması büyük bir etki yaratmayacaktır”
Lord ,“NATO müttefikimiz ile çalışmaya devam edeceğiz ancak F-35’ler konusunda maalesef demeyeceğiz. Türkiye programdan çıkartılırken yeni sağlayıcılar bulacağız. Ve bu konuda hazırlıklıyız. Dolayısı ile büyük F-35 projesi içerisinde Türkiye’nin yer almaması büyük bir etki oluşturmayacaktır, ancak bu durum 900 parça üreten 10 Türk firmasında iş kaybına ve milyarlarca dolar zarara sebep olacaktır” dedi. Lord, son olarak “Bunlar tamamen F-35 programı ile alakalı ancak kongrenin veya diğer birimlerin getirebileceği yaptırımlar ile alakalı değil” diye konuştu.

“İlişkilerimiz hala güçlü”
Lord’un ardından konuşan Yabancı Politikalar Vekil Müsteşarı David J Trachtenberg ise "Türkiye ile ilişkilerimize değer veriyoruz” diyerek Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya atıfta bulunarak “İlişkimiz çok boyutlu ve sadece F-35’e bağlı değil” diye konuştu. Trachtenberg, ayrıca “Bugünkü tepkimiz sadece spesifik bir olay üzerine gerçekleşiyor. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerimiz hale güçlü. Gürcistan, Ukrayna ve Almanya’da planlanan tatbikatlar aynı şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

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