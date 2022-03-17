Performansı ile hâlâ amiral gemilerine taş çıkaran Redmi Note 9 özellikleri ve incelemesi

Tasarım ve donanım olarak beklenenin üstünde bir başarı sergileyen ve kullanıcılarını her yönden oldukça memnun eden Redmi Note 9, fiyatına göre sağladığı üstün performansla dikkat çekiyor. Orta sınıf akıllı telefon kategorisinde yer alan ürün, bir akıllı telefona dudak uçuklatan fiyatlar vermek istemeyenler için tercih edilebilecek en iyi modellerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, "Bu kadar övülen Redmi Note 9 özellikleri nelerdir?" diye merak ediyorsanız hemen incelemeye geçelim.

Xiaomi Redmi Note 9'un teknik özellikleri

Teknoloji pazarına dikkat çekici, bir o kadar kullanışlı ürünler sunan Xiaomi, yüksek fiyatlı muadillerini aratmayan akıllı telefonlarıyla başarısını katlamaya devam ediyor. Xiaomi ailesinin popüler üyesi Redmi Note 9 ise birbirinden farklı renk seçenekleri ve 6.53 inç ekranıyla kullanıcılarına minimal ve zarif bir tasarım sunuyor. Büyük ekranıyla kitap, haber vs. okumayı ve oyun oynamayı daha kolay bir hâle getiriyor. 450 nit değerindeki parlaklığı, maksimum seviyede kullanıldığında güneş ışığı altında görme kalitesini düşürse de fiyatına göre yeterli düzeyde parlaklık sunuyor. Ekranı için kullanılan IPS LCD panel, mavi ışığa karşı hassasiyet oluşumunu engellemekle birlikte telefonun nano kaplama özelliği sayesinde olası bir çizilme veya sıvı dökülmesi durumunda endişelenmenize gerek kalmıyor.

Dünyanın MediaTek Helio G85 işlemcisine sahip ilk akıllı telefonu olması, Redmi Note 9'u rakiplerinden ayıran önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle oyun düşkünlerinin oyunlarına sorunsuz devam etmesine, iş için kullanacakların ise uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilmesine imkân tanıyor. Android 10 ile en güncel işletim sistemine sahip Redmi Note 9'u ister 64 ister 128 GB depolama alanıyla satın alabiliyor, micro SD kartlar ile saklama alanınızı genişletebiliyorsunuz. RAM kapasitesi de tercih ettiğiniz depolama alanı boyutuna göre 3 veya 4 GB olarak değişiyor.

Redmi Note 9'u bir adım öne çıkaran 5020 mAh değerindeki piliyle saatlerce telefonunuzun tadını çıkarabiliyorsunuz. Fotoğraf tutkunlarını sevindirecek 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamerası, çekeceğiniz yüksek kaliteli görüntülere imza atıyor. Yapay zekâ tanımlanmış kamerası, netleme sorununu ortadan kaldırıyor. Yine de söylemeden geçmeyelim: Redmi Note 9 kamera özellikleri, serinin bir diğer modeli olan Redmi Note 9S kamera özellikleriyle karşılaştırıldığında netlik konusunda az bir farkla geride kalıyor.

Xiaomi Redmi Note 9'un avantajları ve dezavantajları

Xiaomi Redmi Note 9, kullanıcılarına değerinin üstünde birçok avantaj sağlıyor.

Telefonun arkasında yer alan parmak izi sensörü ve yüz tanıma kilidiyle güvenlik konusunda kullanıcıları tatmin ediyor.

Redmi Note 9 bilinmeyen özellikleriyle de şaşırtmaya devam ediyor. Telefonda, ekranın sol üst köşesine konumlandırılmış kameradan rahatsız olanların çentiği siyaha döndürebilecekleri veya gizleyebilecekleri bir ayar bulunuyor. Bu yönüyle video izleme, oyun oynama gibi konularda kaliteli bir deneyim sunuyor.

Redmi Note 9 ile YouTube videolarını arka planda kolayca çalabiliyorsunuz. Serinin bir üst modeli Redmi Note 9 Pro'nun bilinmeyen özellikleriyle kıyaslandığında Redmi Note 9'un aşağı kalır yanının olmadığını belirtmek gerekiyor.

Ürünle birlikte gelen ekran jelatini ve kılıfı ise büyük avantaj sağlıyor.

3.5 mm kulaklık girişi sayesinde dönüştürücüye ihtiyaç duymadan elinizdeki kulaklığı kolaylıkla kullanabiliyorsunuz.

Telefonun Mi Kumanda uygulamasıyla hem telefonunuzu hem diğer eşyalarınızı kontrol edebiliyor, Mi Taşıyıcı uygulamasıyla da belgelerinizi veya fotoğraflarınızı başka bir cihaza kolayca aktarabiliyorsunuz.

Güçlü bataryasıyla maksimum parlaklıkta bile uzun süre film veya video izleyebiliyor, arkadaşlarınızla saatlerce görüntülü sohbet edebiliyorsunuz.

"Redmi Note 9'un dezavantajları nedir?" diye sorarsanız onun yanıtı da şu şekilde:

Redmi Note 9, yüksek kapasiteli oyunları destekleyen bir işlemciye sahip olmadığı için özellikle profesyonel bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere yeterli görünmüyor.

Telefonun diğer modellerine göre hızlı ısınması hem enerji hem performans olarak telefondan alacağınız verimi düşürüyor.

Xiaomi Redmi Note 9'u kullananların yorumları

Redmi Note 9 yorumlarına göre ürün, uygun fiyatlı bir akıllı telefondan beklenen her şeyi yerine getiriyor. Yüz tanıma kilidi ve parmak izi okuyucusunun sorunsuz çalışması, hızlı şarj olması ve pilinin uzun süreli kullanım sağlaması, kamera kalitesinin beklentiyi karşılaması yönündeki görüşler ürünü fiyat-performans olarak başarılı kılıyor. Telefonun hızlı ısınması, ekran hassasiyetinin fazla olmasıysa kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan yorumlar arasında yer alıyor.

Xiaomi Redmi Note 9'a alternatif ürünler

1. Oppo Reno5 Lite

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MediaTek Helio P95 8 çekirdekli işlemciye sahip Oppo Reno5 Lite, kamerasından hızına birçok konuda beklentinizi karşılıyor. Uzun süreli kullanımlarda oluşabilecek yavaşlama sorununa karşı geliştirilen sistem performans iyileştiricisi ve telefonu kullanmadığınız anlarda bile pil ömrünün minimumda kalmasını sağlayan pil koruma özelliğiyle Xiaomi Redmi Note 9'a alternatif olabilecek bütçe dostu modeller arasında.

2. Huawei P40 Lite

Yenilikçi teknolojik ürünleriyle adından söz ettiren Huawei'nin P40 Lite modeliyle karşınızdayız. Göz alıcı şık tasarımıyla Huawei P40 Lite, kamera özellikleriyle Redmi Note 9'a oldukça yakın bir ürün. 48 MP çözünürlüğe sahip kamerası, en karanlık ortamlarda bile aydınlık bir görüntü vadediyor. Aynı zamanda GPU Turbo gücüyle yüksek kapasite gerektiren oyunları rahatlıkla oynamanıza imkân tanıyor.

3. Samsung Galaxy M12

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Akıllı telefon pazarında popüler markalardan olan Samsung, Galaxy M12 modeliyle öne çıkıyor. Ürünün 5 MP ultra geniş açıya sahip kamerası kaliteli ve benzersiz işler çıkarmanıza destek oluyor. 64 ve 128 GB depolama alanı sunan telefon ile tüm belge ve içeriklerinizi saklamanıza yardım ediyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryası ve Samsung Knox yardımıyla telefonunuzu olası tehditlerden koruması kullanıcıların hayatını kolaylaştıran özelliklerden birkaçı.

4. General Mobile GM 21 Pro

İster Netflix dizileri izleyin ister sadece oyun oynayın. General Mobile GM 21 Pro, 2400x1080 piksel çözünürlükte 6.67 inç büyüklüğündeki yeni nesil ekranıyla kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Dörtlü kamerası, yer ve zaman fark etmeden mükemmel fotoğraflar yakalamanıza yardımcı oluyor. Kullanıcıları oldukça memnun eden GM 21 Pro, artırılabilir 128 GB hafızasıyla dosya ve fotoğrafları saklama konusunda kolaylık sağlıyor.

5. Casper Via X20

Rakiplerini geride bırakacak 3D tasarımıyla gözleri üzerinde toplayan Casper Via X20, Helio P70 işlemciye sahip. Bu sayede birden fazla uygulama arasında hızlı geçiş yapmanızı sağlıyor ve uygun fiyatlı bir akıllı telefondan alabileceğiniz verimi üst seviyeye çıkarıyor. 128 GB ROM ile dilediğiniz diziyi veya müziği indirmenize olanak tanıyor. Böylece çekeceğiniz kareler için fazladan yer açmanıza gerek kalmıyor.

6. Infinix Hot 10T

Infinix Hot 10T, cep yakmayan fiyatı karşısında gösterdiği yüksek performans ile sınırları zorluyor. Yüz ve parmak kilidiyle açılan telefon, 48 MP güçlü kamerasıyla gece çekimleri için oldukça iddialı. Yüz güzelleştirme ve otomatik bulanıklaştırma özellikleriyle video çekimlerini daha eğlenceli hale getirmeye hazır telefon, sahip olduğu üstün oyun hızlandırıcı Dar-link ile oyunların kesintisiz ve akıcı bir şekilde devam etmesini sağlıyor.