Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? Ağustos ayında zirve yapacak olan Perseid meteor yağmuru nedir?

Perseid meteor yağmuru her sene meydana gelen 8 meteor yağmuru arasında en gözle görünendir. Yıldız kayması olarak da nitelenen bu doğa olayı bu ay yaşanacak. Perseid meteor yağmuru ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, Perseid meteor yağmurunun gerçekleşeceği tarih ve detaylar...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.

Perseid meteor yağmuru , 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatıp dünya genelinde zirve yapması bekleniyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLECEK Mİ, NASIL İZLENİR?

Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseidler, 1862 yılında keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalara denilmektedir.

Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı bu meteor yağmuruna Perseid denilmektedir.

