Personel alımı ilanları yayımlandı! Devlet personel alımı ilanları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilanlarını vatandaşlarla paylaşarak memur alımı, işçi alımı ya da diğer personel alımları hakkında bilgilendiriyor. Pek çok kurum bu süreçte personel alımı ilanını bu platformdan paylaşıyor. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılan personel alımı ilanları...

Personel alımı ilanları

Dicle Üniversitesi

Dicle Üniversitesi 242 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvuru işlemleri 13-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk-Alman Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi, 39 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı başvuruları 13 Temmuz'da başlarken, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi 161 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. 13 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 19 Temmuz'a kadar devam edecek.

Trakya Üniversitesi

Trakya Üniversitesi 270 sözleşmeli personel alımı ile istihdam yaratırken, başvurular 10-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Patent ve Marka Kurumu, 120 sinai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek. Alıma dair başvurular 10 Temmuz'da başlarken, 8 Ağustos'ta sona erecek.