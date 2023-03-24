Peru’da arama kurtarma çalışmaları sırada dehşeti yaşadılar! Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü

Peru’da etkili olan Yaku Kasırgası’na ilişkin rapora göre felaketten 66 bin 853 kişi etkilenirken, 9 bin 677 ev zarar gördü, 1541 ev ise kullanılamayacak hale geldi. Felaketin ardından başkent Lima’da devam eden arama-kurtarma çalışmalarında bir görevli talihsiz bir kaza yaşadı. Görevli enkazdan beline bağlanan halat yardımıyla yukarıya doğru tırmandığı anlarda üzerine derin dondurucu düştü.

AĞIR YARALANDI

Derin dondurucunun üzerine düştüğü görevli arkadaşlarının yardımıyla yukarıya doğru çekildi. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve hastaneye gönderilen adam tedavi altına alındı.

Olay saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken o anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.