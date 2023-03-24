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  4. Peru’da arama kurtarma çalışmaları sırada dehşeti yaşadılar! Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü

Peru’da arama kurtarma çalışmaları sırada dehşeti yaşadılar! Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü

24.03.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Peru'da tropik Yaku Kasırgası'nın yol açtığı seller nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Başkent Lima başta olmak üzere pek çok şehirde yıkıma neden olan Yaku Kasırgası’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir arama kurtarma görevlisinin çalışmasını yaptığı sırada üzerine derin dondurucunun düştüğü anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Peru’da etkili olan Yaku Kasırgası’na ilişkin rapora göre felaketten 66 bin 853 kişi etkilenirken, 9 bin 677 ev zarar gördü, 1541 ev ise kullanılamayacak hale geldi. Felaketin ardından başkent Lima’da devam eden arama-kurtarma çalışmalarında bir görevli talihsiz bir kaza yaşadı. Görevli enkazdan beline bağlanan halat yardımıyla yukarıya doğru tırmandığı anlarda üzerine derin dondurucu düştü.

AĞIR YARALANDI

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Derin dondurucunun üzerine düştüğü görevli arkadaşlarının yardımıyla yukarıya doğru çekildi. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve hastaneye gönderilen adam tedavi altına alındı.

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Olay saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken o anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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