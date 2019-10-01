HABER

Peru’da Devlet Başkanı Parlamento’yu, Parlamento Devlet Başkanı’nı feshetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 07:23 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Vizcarra, muhalif parlamenterlerin, tartışmalı bir oturumla Kongre Başkanı Olaechea'nın kuzeni Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine atamasının ardından Kongre'yi feshetti - Muhalifler Vizcarra'nın fesih kararının ardından Kongre'de Vizcarra'yı görevden alan teklifi onayladı ve Devlet Başkan Yardımcısı Araoz, "Geciçi Devlet Başkanı" olarak yemin etti

BOGOTA (AA) - Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, çoğunluğu muhaliflerin elindeki yasama organı Kongre'yi feshetti. Kongre ise Vizcarra'yı geçici olarak görevden aldı ve yerine Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'u atadı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre'nin hükümetin çağrılarına rağmen şeffaflık tartışmalarına neden olan bir süreçle Anayasa Mahkemesine yeni üye belirlemesinin ardından ülkede iki devlet başkanının ortaya çıktığı büyük bir siyasi kriz başladı.

- Önce Devlet Başkanı Kongre'yi dağıttı

Çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongre'de parlamenterler, hükümetin tüm uyarılarına rağmen durdurmadıkları sürecin ve genel kurulda yaşanan büyük tartışmaların ardından Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti.

Böyle bir durumun yaşanması halinde Kongre'yi feshedeceğini daha önce açıklayan Devlet Başkanı Vizcarra ise beklendiği gibi Kongre'yi "dağıttı" ve erken seçim çağrısında bulundu.

Vizcarra, kararını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasında, hükümetin Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi için sunduğu güvenoyu tekliflerinin Kongre'de kabul edilmediğini hatırlattı.

Başbakan Salvador del Solar'ın Kongre'de oturuma katılmasının engellenmeye çalışıldığını ve hileli bir oylama yapıldığını da anımsatan Vizcarra, "Kongre'yi dağıtma ve erken seçim sürecini başlatma kararı aldım." dedi.

Her zaman anayasaya derinden bağlı ve Peru için mücadele etmeye hazır olduğunu vurgulayan Vizcarra, "Peru halkı, şu an bir tarih yazıyoruz ve bu anı gelecek nesiller hatırlayacaktır. Umarım hatırladıkları zaman bu mücadelenin ağırlığını ve bugün birkaç kötünün ülkemize ne kadar zarar verdiğini anlarlar." değerlendirmesinde bulundu.

- Sonra Kongre Devlet Başkanını görevden aldı

Muhalif parlamenterler ise Vizcarra'nın aldığı ve bugün yayımlanması beklenen dağıtma kararının ardından devam ettirdikleri oturumda Vizcarra'nın geçici azledilmesine karar verdi.

Kararın ardından "Geçici Devlet Başkanı" olarak atanan ve Kongre’de yemin eden Devlet Başkan Yardımcı Mercedes Araoz, "Ben sorumluluk sahibi mücadeleci bir kadınım ve zorluklar ne kadar büyük olursa olsun mücadeleden kaçmam." dedi.

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyorUçaklarda yeni dönem resmen başlıyor
Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğulduSulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peru Peru Devler Başkanı Martin Vizcarra

En Çok Okunan Haberler

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Rusya'dan ABD'nin hamlesi sonrası sert açıklama!

Rusya'dan ABD'nin hamlesi sonrası sert açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
700 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak

700 personel alınacak! İşte şartlar...

İzmir'de dehşet gecesi: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de dehşet gecesi: 1 ölü, 2 yaralı

Uçaklarda hava polisi dönemi resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu

Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu

Malatya’da silahlı saldırı!

Malatya’da silahlı saldırı!

Ekipler gözlerine inanamadı! Yüzlerce ayakkabı yol kenarında bu halde bulundu!

Ekipler gözlerine inanamadı! Yüzlercesi yol kenarında bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.