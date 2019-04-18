Peru'da eski Devlet Başkanı Garcia'nın ölümü

Peru'nun başkenti Lima'da dün tutuklanmadan önce kendisini tabancayla vuran eski Devlet Başkanı Alan Garcia için ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.
Ülke basınında çıkan haberlerde, hükümetin Garcia için devlet töreni düzenlemek istediği fakat ailesinin bu kararı kabul etmeyeceği belirtildi.
Garcia'nın avukatı Erasmo Reyna, eski Devlet Başkanı'nın, başkent Lima'da polis tarafından tutuklanmadan hemen önce kendisini vurduğunu söylemişti.
Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Garcia için mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı. Garcia, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.
Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.
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