Peru'da muhalefet lideri Fujimori serbest bırakıldı

Peru'da savcılık, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in Latin Amerika ülkelerinde altyapı ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet ödediğine dair ortaya çıkan iddiaların ardından Fujimori'nin 2011 ve 2016 seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada, şirketin patronu Marcelo Odebrecht'in telefonunda bulunan bir nottan yol çıkılmıştı. Notta "Keiko'nun payını 500'e çıkar" ifadeleri yer alıyordu. Savcılar, bunun bir rüşvet ifadesi olduğundan ve söz konusu paranın seçim kampanya bütçeleri içinde aklandığından şüpheleniyor.

Peru'da 1990-2000 yıllarında devlet başkanlığı yapan Japon asıllı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori, her iki devlet başkanlığı seçimini de az farkla kaybetmişti.

