Peru'da muhalefet lideri Fujimori serbest bırakıldı

LİMA (AA) - Güney Amerika ülkesi Peru'da, 2011 yılında devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan muhalefet lideri Keiko Fujimori serbest bırakıldı.
Temyiz mahkemesi, kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde geçen hafta gözaltına alınan Fujimori'yi serbest bıraktı.
Yargıç, hakkındaki mahkeme kararını okurken Fujimori göz yaşlarına hakim olamadı.
Fujimori'nin avukatı Giuliana Loza, geçen hafta, söz konusu soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa gittiği sırada Fujimori'nin gözaltına alındığını söylemişti.
Savcıların, Fujimori'nin seçim kampanyasına yüksek miktarlarda yapılan beyan edilmemiş katkıları araştırdığı ifade edilmişti.
Peru'da savcılık, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in Latin Amerika ülkelerinde altyapı ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet ödediğine dair ortaya çıkan iddiaların ardından Fujimori'nin 2011 ve 2016 seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmada, şirketin patronu Marcelo Odebrecht'in telefonunda bulunan bir nottan yol çıkılmıştı. Notta "Keiko'nun payını 500'e çıkar" ifadeleri yer alıyordu. Savcılar, bunun bir rüşvet ifadesi olduğundan ve söz konusu paranın seçim kampanya bütçeleri içinde aklandığından şüpheleniyor.
Peru'da 1990-2000 yıllarında devlet başkanlığı yapan Japon asıllı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori, her iki devlet başkanlığı seçimini de az farkla kaybetmişti.
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